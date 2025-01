Amazon, questo è il portatile da comprare oggi: 75% di sconto

Fonte foto: PeopleImages / iStock

Ci sono alcune offerte che possono sembrare degli errori di prezzo o delle truffe, ma non è questo il caso. Anzi, la promo non è mai stata così reale. Parliamo dell’offerta disponibile oggi per il PC portatile ACEMAGIC AX17, modello poco conosciuto ma dotato di un’ottima scheda tecnica che lo rende perfetto sia per il lavoro quotidiano sia per studiare. Tornando alla promo Amazon, il notebook è disponibile con uno sconto fisso del 71% a cui aggiungere un coupon sconto del 15% che fa scendere ulteriormente il prezzo e ti permette di approfittare un’occasione unica. Basta un dato per capire la bontà della promo: il risparmio totale supera i 1200 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate.

Il notebook si adatta a diverse tipologie di utilizzo e il merito è delle componenti interne. Oltre ad avere uno schermo molto ampio e ad alta risoluzione, il PC portatile è equipaggiato con un processore Intel supportato da ben 16 gigabyte di RAM e da un SSD da 512 gigabyte. Hai tutto lo spazio a disposizione per installare i programmi per la produttività e anche quelli per lo svago. E grazie allo schermo grande e ad alta definizione, puoi vedere le tue serie TV preferite mentre sei in viaggio. Non farti sfuggire questa occasione: come tutte le offerte con coupon potrebbe terminare in pochissimo tempo.

N.B. Il prezzo del banner è errato. Bisogna aggiungere anche il coupon sconto del 15%. Per farlo bisogna cliccare sul banner e aprire la pagina prodotto.

PC portatile ACEMAGIC AX17

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

PC portatile ACEMAGIC: prezzo, offerta e sconto

Quando Amazon ci propone un’offerta di questo genere, bisogna solamente essere veloci nell’approfittarne immediatamente. Da oggi troviamo il computer portatile ACEMAGIC AX17 in promo a un prezzo di 390,96 euro con uno sconto totale del 75% che ti fa risparmiare più di 1200 euro sul prezzo di listino. Non si tratta di un refuso, il risparmio supera realmente i 1000 euro ed è merito del doppio sconto presente in pagina. Oltre a quello fisso del 71% puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 15%. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out.

La disponibilità del PC portatile è immediata e la consegna viene effettuata nel giro di qualche giorno. Hai due settimane di tempo per effettuare il reso gratuito. Come tutte le offerte con coupon, bisogna essere velocissimi nell’approfittarne: potrebbe scadere nel giro giorno.

N.B. Il prezzo del banner è errato. Bisogna aggiungere anche il coupon sconto del 15%. Per farlo bisogna cliccare sul banner e aprire la pagina prodotto.

PC portatile ACEMAGIC AX17

PC portatile ACEMAGIC: caratteristiche tecniche

Molto semplicemente una delle migliori offerte del fine settimana. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo PC portatile, l’ACEMAGIC AX17 fa al caso tuo. Non bisogna farsi ingannare dal fatto che il nome sia poco conosciuto, le componenti interne sono di buona qualità e le recensioni positive.

Per scoprire le potenzialità del computer basta analizzare la scheda tecnica. A spiccare è sicuramente il monitor da 17,3 pollici con risoluzione FHD che assicura immagini in alta definizione e con un ottimo contrasto. Uno schermo grande con cui puoi fare di tutto, dal vedere film e serie TV mentre sei in viaggio, al lavorare in multitasking affiancando più finestre una di fianco all’altra. Le prestazioni sono di buon livello grazie al processore Intel, ai 16 gigabyte di RAM e allo SSD da 512 GB. In questo modo hai a disposizione tutto lo spazio di cui hai bisogno per installare programmi e salvare documenti importanti.

PC portatile che si presta benissimo all’uso lavorativo, grazie anche alla presenza di una webcam frontale con cui fare le videochiamate. Nessun problema per la connettività: tante porte per collegare accessori esterni e connessione rapida al Wi-Fi. Se non vuoi spendere cifre elevatissime e acquistare un computer di buona qualità, questa è l’offerta perfetta per te.

N.B. Il prezzo del banner è errato. Bisogna aggiungere anche il coupon sconto del 15%. Per farlo bisogna cliccare sul banner e aprire la pagina prodotto.

PC portatile ACEMAGIC AX17