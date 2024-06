Acer annuncia i nuovi monitor da gaming OLED

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Acer ha annunciato ufficialmente l’arrivo sul mercato di tre nuovi monitor da gaming nella gamma Predator: il Predator X27U F3, il Predator X32 X3 e il Predator X34 X5 (in foto). Parliamo di tre schermi OLED, sviluppati chiaramente per i gamer professionisti e non solo, garantendo frequenze di aggiornamento elevate e immagini fluide.

Tutti i monitor sono compatibili con NVIDIA G-SYNC che permette di sincronizzare la frequenza di aggiornamento dello schermo con il numero di fotogrammi per secondo della scheda video, a garanzia di un’esperienza di gioco fluida e senza artefatti visivi.

AMD FreeSync Premium Pro, invece, è una funziona che entra in azione quando la frequenza di fotogrammi di un gioco scende sotto della frequenza di aggiornamento più bassa del monitor. Con questa tecnologia u vari fotogrammi vengono visualizzati più volte per evitare l’effetto ghosting o altre anomalie nell’immagine

Presente per tutti i modelli la certificazione VESA DisplayHDR True Black 400, che attesta che questi monitor sono in grado di riprodurre neri profondi, hanno una luminosità elevata a garanzia di immagini realistiche.

Trattandosi di prodotti da gaming, sono progettati per sessioni di gioco prolungate e grazie alle tecnologie BlueLightShield Pro, flickerless, low-dimming e ComfyView aiutano l’utente a prevenire l’affaticamento degli occhi. Parlando sempre del comfort, tutti i monitor possono essere installati come meglio si crede, con la possibilità di regolare inclinazione, rotazione e altezza.

Infine, Acer ha integrato nei monitor anche delle tecnologie di protezione del pannello OLED per preservarne la durata ed evitare che si rovini.

Ace Predator X27U F3: scheda tecnica e prezzi

Il Predator X27U F3 è un monitor OLED da 26,5 pollici, con risoluzione WQHD (2.560×1.440 pixel), frequenza di aggiornamento di 480 Hz e un tempo di risposta di 0,01 ms. La luminosità di picco arriva a 1.300 nit. Il contrasto è 1.500.000:1, con una gamma di colori DCI-P3 al 99% e profondità di colore a 10 bit.

Su questo dispositivo trovano posto anche due porte USB-C e due ingressi HDMI 2.1 che permettono all’utente di utilizzarlo sia con una moderna console che, ovviamente, con un PC.

Presente anche uno slot per il montaggio di accessori esterni come una webcam, ad esempio, utile per gli streamer e i creatori di contenuti che possono registrare i propri video in totale comodità e senza dover cercare soluzioni alternative per fissare la videocamera.

Il nuovo Predator X34 X5 sarà disponibile in Europa a partire dal quarto trimestre del 2024, con un prezzo di 1.399 euro.

Acer Predator X32 X3: scheda tecnica e prezzi

Anche il Predator X32 X3 è un monitor OLED da 31,5 pollici, con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel), refresh rate variabile fino a 480 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms. La luminosità di picco è di 1.000 nit.

Presente anche la funzione Frequenza e Risoluzione Dinamiche, che permette ai gamer di scegliere tra il 4K a 240 Hz o una FHD a 480 Hz, adattandosi in base alle singole esperienze di gioco.

Anche su questo schermo il contrasto è 1.500.000:1, la gamma di colori DCI-P3 è al 99% e la profondità di colore a 10 bit. Oltre a questo abbiamo anche due porte USB-C, insieme a due HDMI 2.1, ottime per utilizzare questo schermo sia con console che con un PC.

Anche il Predator X32 X3 sarà disponibile in Europa nel quarto trimestre del 2024, con un prezzo di 1.399 euro.

Acer Predator X34 X5: scheda tecnica e prezzi

Il Predator X34 X5 ha un pannello OLED curvo da 34 pollici, con risoluzione UWQHD (3.440×1.440 pixel), refresh rate fino a 240 Hz e un tempo di risposta di 0,03 ms. La luminosità di picco è di 1.000 nit.

La curvatura 1800R, è la vera particolarità di questo monitor che garantisce agli utenti un’esperienza di gioco più coinvolgente.

Speculare agli altri modelli il contrasto è 1.500.000:1, la gamma di colori DCI-P3 al 99% e la profondità di colore a 10 bit.

Anche su questo display ci sono due porte USB-C e due HDMI 2.1, ottime sia per le console che per i PC.

Come per gli altri modelli anche il Predator X27U F3 sarà disponibile in Europa nel terzo trimestre del 2024, a 1.199 euro.