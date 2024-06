Fonte foto: Acer

Acer ha ampliato la sua gamma di prodotti SpatialLabs svelando, in occasione del Computex 2024, la nuova Acer SpatialLabs Eyes Stereo Camera, una fotocamera stereoscopia 3D che va ad affiancarsi ad altri prodotti dell’azienda incentrati sulla creazione e la fruizione di contenuti 3D, come il notebook Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition che consente di visualizzare contenuti 3D senza l’utilizzo di occhiali.

Per supportare gli sviluppatori nella realizzazione di contenuti e applicazioni 3D, Acer ha anche annunciato il rilascio di nuovi tool software, come SpatialLabs Unreal 5.3, che saranno compatibili con i suoi prodotti SpatialLabs.

Fotocamera stereo 3D di Acer: com’è fatta

La nuova fotocamera di Acer è dotata di un sensore da 8 Megapixel per ogni occhio, con apertura f/2.0, ed è in grado di scattare foto e registrare video in 3D. Tra le specifiche tecniche c’è la possibilità di sfruttare la stabilizzazione elettronica dell’immagine oltre che di attivare una modalità manuale, pensata per consentire ai fotografi di personalizzare il funzionamento del dispositivo.

Con la nuova Acer SpatialLabs Eyes Stereo Camera è anche possibile trasmettere video live in 3D su YouTube ed effettuare videochiamate in 3D utilizzando Zoom Teams e Google Meet. La registrazione video arriva al 4K, con vari formati e la possibilità di sfruttare l’HDR.

La nuova Stereo Camera di Acer ha un design compatto, con dimensioni pari a 104 x 65,4 x 23,2 mm e un peso complessivo di 220 grammi. Nella parte posteriore c’è uno schermo touch da 2,41 pollici di diagonale e risoluzione di 640 x 480 pixel. La fotocamera ha una porta USB-C, sia per lo scambio dei dati che per la ricarica, ed è dotata anche di uno slot microSD (Acer consiglia l’utilizzo di schede di memoria U3 per avere prestazioni adeguate in lettura e scrittura).

Sotto la scocca è inclusa una piccola batteria da 1.500 mAh. Per quanto riguarda l’autonomia, con una sola carica, è possibile scattare fino a 180 foto oppure registrare fino a 37 minuti di video. Acer non ha fornito informazioni relative ai tempi di ricarica e non prevede la possibilità di sostituire la batteria, per aumentare l’autonomia durante una sessione di utilizzo.

Fotocamera stereo 3D di Acer: prezzo e disponibilità

La nuova Acer SpatialLabs Eyes Stereo Camera sarà disponibile sul mercato, anche in Europa, a partire dal terzo trimestre del 2024. Acer ha già confermato il prezzo di lancio della nuova fotocamera che sarà acquistabile a partire da 549 euro. L’azienda non ha chiarito quali saranno i mercati di commercializzazione della sua nuova fotocamera 3D. L’arrivo in Italia è, ad ogni modo, molto probabile.