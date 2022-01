Acer punta ancora sui Chromebook e annuncia altri 4 laptop economici

Acer allarga la sua gamma di Chromebook, che nel 2021 ha fatto registrare un vero e proprio boom negli Stati Uniti (e non solo). Si tratta di quattro nuovi modelli: Chromebook 512, 511, 314 e Chromebook Spin 311. Come da tradizione Acer, il modello Spin ha lo schermo che ruota di 360 gradi, mentre gli altri si fermano ai canonici 180 gradi.

Si tratta di modelli caratterizzati da un design molto simile tra loro ed un telaio resistente che soddisfa gli standard di livello militare MIL-STD-810H. In particolare, possono sopportare cadute da un’altezza di circa 1,2 metri e resistere ad una pressione di 60 chilogrammi. Inoltre, hanno tutti touchpad ecologico OceanGlass e – ad eccezione del Chromebook 511 – hanno telaio realizzato in plastica riciclabile. Per collegare le periferiche esterne, fanno quasi tutti affidamento su due porte USB-C e due USB-A e, per espandere la memoria, è possibile adoperare il lettore di microSD. Almeno inizialmente, saranno disponibili soltanto negli Stati Uniti.

Acer Chromebook 512

L’Acer Chromebook 512 ha un display da 12 pollici, con rapporto di forma 3:2, risoluzione 1366 x 912 pixel e touchscreen opzionale. Per quanto riguarda l’hardware, è possibile optare per Intel Celeron N4500, N5100 o Intel Pentium Silver N6000, tutti chipset entry-level che garantiscono una buona efficienza. Inoltre, la memoria RAM arriva fino ad 8GB, mentre quella interna è di tipo eMMC da 32 o 64 GB. Non mancano la webcam HD, doppi microfoni per le videoconferenze ed una batteria dalla lunga autonomia: fino a 12 ore secondo quanto riferisce Acer.

Acer Chromebook 512 sarà in vendita già questo mese a partire da 349,99 dollari (310 euro).

Acer Chromebook 511

Chromebook 511 ha uno schermo più compatto da 11,6 pollici con aspetto di forma di 16:9 e risoluzione di 1366 x 768 pixel. Acer, in questo caso, offre la possibilità di scegliere fra Intel Celeron N4500 o N5100, con memoria RAM fino a 8 GB e spazio di archiviazione eMMC fino a 64 GB.

Acer Chromebook 511 arriverà a febbraio con un prezzo sostanzialmente identico a quello del modello 512.

Acer Chromebook 314

Acer Chromebook 314 ha display Full HD da 14 pollici, con aspetto di forma 16:9. La dotazione hardware, invece, è la stessa di Acer Chromebook 512, ma con memoria interna fino a 128 GB e batteria con autonomia stimata di 10 ore.

Acer Chromebook 314 arriverà nella seconda metà dell’anno e il prezzo parte da 429 dollari (380 euro).

Acer Chromebook Spin 311

Acer Chromebook Spin 311 si differenzia per via del suo design convertibile, che consente allo schermo di compiere una rotazione completa. Il suo display è touchscreen da 11,6 pollici, stessa diagonale utilizzata per il Chromebook 511. Il comparto l’hardware, in questo caso, è costituito da un processore MediaTek MT8183, 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna eMMC. Grazie a questa configurazione, il dispositivo Acer è in grado di coprire circa 15 ore con una carica completa. Infine, è presente una webcam con HDR ed una sola porta USB-C.

Acer Chromebook Spin 311 arriverà a marzo con prezzi che partono da 399,99 dollari (355 euro).