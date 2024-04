Acer ha svelato il nuovo Acer Chromebook Plus 514: il modello sarà in vendita da giugno, ecco caratteristiche e prezzi

Fonte foto: Acer

Il nuovo Acer Chromebook Plus 514 va ad arricchire la gamma di notebook con Chrome OS di Acer, uno dei principali produttori sul mercato per quanto riguarda il segmento dei Chromebook. Questo nuovo modello propone un comparto tecnico più interessante rispetto ai tradizionali modelli economici che si trovano oggi sul mercato (in genere al di sotto dei 300 euro in Italia). Il nuovo prodotto Acer, infatti, rispetta i requisiti hardware dei Chromebook Plus.

Acer Chromebook Plus 514: caratteristiche tecniche

Il nuovo Acer Chromebook Plus 514 è dotato del processore Intel Core i3-N305. Si tratta di un processore realizzato con processo produttivo Intel 7 e dotato di una CPU octa-core, con una frequenza massima di 3,8 GHz, e GPU integrata Intel UHD Graphics con frequenza massima di 1,25 GHz e 32 Execution Unit. Il TDP è di 15 W.

Rispetto ai Chromebook con processori Intel Celeron o Intel Pentium, quindi, il nuovo modello di Acer offrirà una marcia in più, con la possibilità di gestire anche le funzionalità AI integrate in alcune applicazioni come quelle della suite Google Docs o in Google Photos.

Il Chromebook è dotato anche di 8 GB di memoria RAM LDDR5 e di un massimo di 512 GB di SSD PCIe Gen 3 oltre a una batteria da 53 Wh che, secondo Acer, garantisce un’autonomia fino a 11 ore. Il display è da 14 pollici con pannello IPS e risoluzione Full HD oltre che con luminosità di 300 nit. Ci sarà anche una variante con display multi-touch.

Il comparto connettività include la possibilità di utilizzare il Wi-Fi 6E oltre al Bluetooth 5.2 mentre la dotazione di porte prevede due USB-C 3.2 Gen 1 (con supporto DisplayPort e possibilità di ricarica), due porte USB-A e un lettore di schede microSD. Da notare anche una webcam Full HD, con privacy shutter e microfono con riduzione del rumore ambientale. Il Chromebook pesa 1,43 chilogrammi ed è dotato di certificazione MIL-STD 810H.

Acer Chromebook Plus 514: prezzo e disponibilità

Il nuovo Acer Chromebook Plus 514 non sarà in vendita da subito. In Europa, infatti, il nuovo notebook con Chrome OS sarà disponibile soltanto a partire dal prossimo mese di giugno (in Nord America, invece, arriverà a maggio). Per quanto riguarda il prezzo, Acer ha confermato l’arrivo sul mercato europeo con un prezzo consigliato a partire da 479 euro. In Italia, potrebbe esserci un leggero rincaro per il prezzo di listino.

Bisognerà, inoltre, verificare quali versioni arriveranno sul mercato italiano. Il nuovo Chromebook, infatti, avrà “fino a 512 GB” di storage e dovrebbe arrivare nel nostro Paese anche con altri tagli di memoria (128 GB e/o 256 GB). Ci sarà anche una versione con pannello touch che, inevitabilmente, costerà di più. Dettagli ulteriori arriveranno nelle prossime settimane.