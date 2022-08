Acer ha fatto un Chromebook eco-friendly

Si chiama Chromebook Vero 514 ed è il primo modello di Chromebook della linea Vero, la gamma di laptop "eco-friendly" di Acer. Come gli altri modelli della stessa gamma, che include anche classici PC Windows, anche questo Chromebook è caratterizzato dall’uso di materiali riciclati e da un design semplice, che ne migliora la riparabilità.

In più, anche il packaging di questo modello è ridotto all’osso per produrre meno rifiuti e, in ogni caso, è fatto principalmente in cartone riciclato. A tutto ciò va aggiunto il fatto che, in un certo senso, i Chromebook sono di per sé dei computer più sostenibili degli altri perché hanno specifiche tecniche di base a fronte di buone prestazioni, quindi consumano poco e durano molto nel tempo. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, però, anche il nuovo Acer Chromebook Vero 514 è profondamente diverso dal Chromebook "classico": i modelli più recenti, infatti, sono ormai disponibili anche con configurazioni decisamente potenti e con componentistica recente e potente.

Chromebook Vero 514: caratteristiche tecniche

Acer Chromebook Vero 514 è un laptop da 14 pollici con sistema operativo Chrome OS, dotato di schermo LCD IPS Full HD e touch opzionale. La CPU può essere un tranquillissimo Pentium Gold 8505 oppure un processore più potente della gamma Intel di dodicesima generazione: Intel Core i3-1215U, Core i5-1235U o Core i7-1255U.

La GPU è sempre e solo la Iris XE, integrata nella CPU, la RAM può arrivare a 16 GB e l’SSD fino a 512 GB. Chiaramente, in base alla configurazione scelta, le prestazioni di questa macchina possono variare moltissimo.

Non cambiano, invece, l’autonomia di circa 10 ore permessa dalla batteria da 56 Wh, il WiFi 6e, i due speaker DTS e la resistenza alle cadute e agli urti certificata MIL-STD-810H.

Il lato "eco" di Acer Chromebook Vero 514 si esprime soprattutto con l’uso del 30% di plastica riciclata nella scocca e nel 50% per i tasti e gli altoparlanti. Plastica riciclata anche per il touchpad e per l’alloggiamento interno della ventola. Questo Chromebook è certificato EPEAT Gold (Electronic Product Environmental Assessment Tool).

Chromebook Vero 514: quanto costa

Il Chromebook Vero 514 è già presente sul sito italiano di Acer, ma non ancora in vendita: lo sarà a partire da novembre con prezzi molto variabili, in base alla configurazione. Si partirà dal prezzo di 599 euro.