Fonte foto: MediaTek

I Chromebook potrebbero essere sul punto di fare un importante salto di qualità grazie a MediaTek. L’azienda, sempre più un punto di riferimento nel mercato dei chip per smartphone e tablet, ha svelato a un nuovo chip per portatili con ChromeOS che andrà ad ampliare la sua gamma Kompanio (brand utilizzato per i SoC che MediaTek progetta per i Chromebook). Questo nuovo SoC potrebbe garantire un netto passo in avanti in termini di performance.

Debutta il MediaTek Kompanio Ultra

Il nuovo chip MediaTek Kompanio Ultra è la nuova proposta dell’azienda per il settore dei Chromebook. Si tratta di un chip simile al Dimensity 9400 che viene utilizzato, con ottimi risultati, da diversi smartphone Android top di gamma. Di conseguenza, per realizzare il nuovo modello della gamma Kompanio, MediaTek sfrutterà il processo produttivo a 3 nm di TSMC.

Il SoC in questione integra una NPU ed è in grado di raggiungere quota 50 TOPS per quanto riguarda le prestazioni AI, superando di cinque volte l’Intel Core Ultra 5 125U, appartenente alla famiglia Meteor Lake svelata sul finire del 2023. MediaTek ha anche confermato il pieno supporto a Gemini per il nuovo Kompanio Ultra che, quindi, potrà gestire al meglio l’intelligenza artificiale di Google con varie funzionalità “on device”.

Dal punto di vista tecnico, la CPU del nuovo chip MediaTek è praticamente la stessa di quella utilizzata per il Dimensity 9400. Qualche compromesso c’è sulla GPU Immortalis- G925 che ha un core in meno (11 invece di 12) rispetto a quella utilizzata dal Dimensity.

Secondo i dati forniti da MediaTek, il nuovo Kompanio Ultra è più veloce del 18% in single thread rispetto al già citato Intel Core Ultra 5 125U, pur arrivando a consumare molto meno (7W contro 15W). Il chip batte il rivale di Intel anche in multi-thread risultando più veloce del 40% a parità di consumi mentre a parità di prestazioni si registra un consumo inferiore del 30%. Utilizzando la stessa batteria da 60 Wh, inoltre, il Kompanio Ultra dovrebbe garantire un’autonomia superiore del 29% rispetto al processore di Intel.

Disponibilità

I primi Chromebook con MediaTek Kompanio Ultra arriveranno sul mercato nel corso dei prossimi mesi. Per il momento, MediaTek non ha fornito dettagli più precisi in merito all’effettiva disponibilità del suo chip. In ogni caso, il nuovo modello della linea Kompanio ha le carte in regola per garantire ai Chromebook un salto di qualità, sia in termini di prestazioni che di efficienza. Grazie a MediaTek, quindi, in futuro potrebbero, finalmente, arrivare dei portatili con ChromeOS in grado di offrire prestazioni da modello di notebook di fascia alta, con un’efficienza elevata e un prezzo contenuto.