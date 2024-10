Fonte foto: Lenovo

Lenovo ha annunciato il debutto dei nuovi Chromebook Duet (11″, 9) e Chromebok Duet EDU G2 dotati di chip MediaTek Kompanio 838 con NPU abilitata alle funzionalità AI, con la possibilità, quindi, di sfruttare al meglio Gemini, l’AI sempre più integrata nei servizi Google.

Si tratta di due modelli compatti e leggeri, pensati per l’utilizzo in mobilità e in grado di sfruttare appieno tutte le caratteristiche di ChromeOS, con un’autonomia che, stando ai dati forniti da Lenovo, dovrebbe garantire agli studenti la possibilità di coprire l’intera giornata, senza dover ricaricare.

Lenovo Chromebook Duet: caratteristiche tecniche

I nuovi Lenovo Chromebook Duet sono due laptop convertibili, con dimensioni compatte e un peso contenuto. I due modelli hanno un display da 10,95 pollici con risoluzione 2K e vetro Gorilla Glass (Lenovo non ha specificato la generazione del vetro di Corning). La scocca è realizzata interamente in metallo. Il modello EDU G2, pensato per gli studenti, ha una particolare custodia robusta in TPU con tastiera detachable.

Il Lenovo Chromebook Duet (11”,9) è dotato di una kickstand posteriore, che consente di passare dalla modalità laptop a quella verticale, in base al contesto di utilizzo. Collegata alla kickstand c’è la Lenovo USI Pen 2. Il modello ha un peso inferiore a 510 grammi e uno spessore di 7,59 mm. Secondo Lenovo, l’autonomia con una sola carica arriva fino a 12 ore. C’è anche la certificazione MIL-STD 810H.

Il chip utilizzato è il MediaTek Kompanio 838 con NPU per poter sfruttare l’AI on device. Il Kompanio 838 è stato svelato lo scorso giugno da MediaTek ed è realizzato con processo produttivo a 6 nm. La CPU è octa-core mentre la NPU è in grado di raggiungere i 4 TOPS (Trilions Operations Per Second) risultando molto meno potente delle NPU degli Snapdradon X di Qualcomm, del chip M4 di Apple e di quelle integrate nei nuovi chip Intel e AMD.

Il chip viene abbinato a un massimo di 8 GB di memoria RAM. Il Chromebook ha una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e una anteriore da 5 Megapixel, con otturatore privacy, come accade spesso sui notebook Lenovo. Ci sono anche due porte USB-C, che consentono il collegamento anche a un monitor 4K esterno.

Il modello EDU 2, riprende le funzionalità del Duet (11”, 9), proponendo, oltre alla custodia più robusta, il sistema Chrome Education Upgrade che consente, ad esempio, alle scuole di poter gestire centinaia di Chromebook in contemporanea, configurando impostazioni di sicurezza e attivando nuove funzionalità via cloud.

Lenovo Chromebook Duet: prezzi e disponibilità

I nuovi Chromebook di Lenovo sono disponibili da subito sul mercato, con un prezzo di lancio di 299 euro + IVA per entrambi i modelli che vengono commercializzati con la possibilità per gli utenti di ottenere 3 mesi gratis di abbonamento a Gemini Advanced.