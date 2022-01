Acer punta sui Chromebook: tre nuovi modelli per casa e smart working

Alla vigilia del CES 2022, Acer ha svelato tre nuovi Chromebook che comporranno il catalogo dei dispositivi con sistema operativo ChromeOS. Si chiamano Chromebook Spin 513, Chromebook 315 e Chromebook 314. Gli ultimi due sono piuttosto simili, mentre il primo si differenzia per alcune caratteristiche.

L’obiettivo di Acer è quello di garantire produttività e intrattenimento allo stesso tempo, e i suoi nuovi dispositivi hanno tre fattori di forma differenti per soddisfare le esigenze di ogni categoria di utente. Il vantaggio è che saranno economici, pur offrendo le tecnologie più recenti. Chiunque li acquisterà potrà approfittare dell’incredibile velocità di avvio, della facilità di utilizzo e della grande autonomia, nonché dell’affidabilità dei servizi Google. Tutti e tre i Chromebook arriveranno in Europa – e quindi anche nel nostro paese – entro il mese di aprile e i loro prezzi sono incredibilmente vantaggiosi.

Acer Chromebook Spin 513

Acer Chromebook Spin 513 (CP513-2H) è caratterizzato da un corpo sottile ed un telaio in alluminio. Ha un display VertiView da 13,5 pollici in formato 3:2, con cornici laterali spesse 7,7 millimetri e risoluzione di 2256×1504 pixel.

A favorirne la portabilità ci pensano il design convertibile ed il Wi-Fi 6, che garantisce una connessione stabile. La tastiera è retroilluminata ed è presente una porta USB-C per il collegamento di periferiche, il trasferimento dei dati o la ricarica di altri dispositivi. Chromebook Spin 513 è alimentato dal processore octa-core MediaTek Kompanio 1380 che garantisce ottime prestazioni ed un’autonomia di 10 ore.

Durante le video conferenze, intervengono gli altoparlanti DTS Audio ed i microfoni rivolti verso l’alto, per garantire una qualità del suono ottimale in entrata e in uscita.

Acer Chromebook Spin 513 sarà disponibile in Europa a partire dal mese di aprile, con prezzi che partono da 649 euro.

Acer Chromebook 315

Il secondo Chromebook presentato da Acer ha un display IPS Full HD da 15,6 pollici con trattamento antiriflesso e touchscreen opzionale. Acer Chromebook 315 (CB315-4H/T) fa uso di processori Intel di ultima generazione e supporta anch’esso il WiFi 6.

Ha un’ampia tastiera con tastierino numerico, touchpad OceanGlass rivestito in materiali ecosostenibili, webcam HDR e altoparlanti DTS Audio. Inoltre, anche in questo caso l’autonomia è di 10 ore.

Su entrambi i lati troviamo poi porte USB-C Gen 2 e c’è anche uno slot per MicroSD card.

Acer Chromebook 315 sarà disponibile in Europa intorno al mese di marzo ed i suoi prezzi partono da 399 euro.

Acer Chromebook 314

L’ultimo Chromebook annunciato da Acer fa uso di un display touchscreen Full HD da 14 pollici con trattamento antiriflesso e cornici laterali spesse 8,1 millimetri.

Ha caratteristiche comuni agli altri due dispositivi: autonomia fino a 10 ore, connettività WiFi 6, altoparlanti DTS Audio e porte USB-C. Per quanto riguarda il processore, Acer Chromebook 314 (CB314-3H/T) fa uso di processori Intel di ultima generazione.

Troviamo anche qui il touchpad OceanGlass e la webcam supporta la tecnologia TNR (temporal noise reduction) che migliora le immagini in condizioni di scarsa luminosità.

Acer Chromebook 314 sarà disponibile in Europa a partire da aprile e i suoi prezzi partono da 369 euro.