Fonte foto: A_B_C / Shutterstock.com

Amazon si prepara a chiudere Amazon Drive. Come già annunciato nei mesi scorsi, il servizio, rivale di Google Drive, Libero Drive e altri servizi di cloud storage, sarà chiuso definitivamente il 31 dicembre 2023. Per gli utenti che utilizzavano Drive, c’è ancora tempo per recuperare i dati. Amazon, infatti, continuerà a proporre un servizio cloud, puntando esclusivamente su Amazon Photos.

Amazon Drive chiude: cosa significa

Amazon ha già ritirato l’app di Drive dal Play Store e dall’AppStore. Da tempo, inoltre, l’upload dei file è stato bloccato rendendo, di fatto, non più utilizzabile il servizio. Questa scelta è legata alla volontà di Amazon di concentrarsi esclusivamente su Amazon Photos, servizio che garantisce l’upload illimitato delle foto (ma non dei video) agli utenti Amazon Prime. Nel frattempo, gli utenti Amazon possono accedere alla versione web di Drive (amazon.it/clouddrive) e scaricare i file sul proprio PC per poi, eventualmente, caricarli su un nuovo servizio di cloud storage.

Ricordiamo che Amazon Prime costa 4,99 euro al mese oppure 49,99 euro all’anno. L’abbonamento garantisce diversi vantaggi, oltre all’upload illimitato di foto su Amazon Photos, come le consegne gratuite in un giorno, l’accesso a Prime Video e Prime Music e, dalla scorsa settimana, a un catalogo di giochi gratis su Amazon Luna, la nuova piattaforma per il gaming in streaming di Amazon. Per i nuovi clienti, Amazon Prime è disponibile con una prova gratuita di 30 giorni.

Come salvare foto e video di Amazon Drive

Amazon non abbandona i servizi di cloud storage e continuerà a puntare su Amazon Photos, servizio accessibile via web oltre che tramite le app ufficiali per Android e iPhone/iPad. Tutti i file caricati tramite Photos sono al sicuro e non saranno cancellati. Anche foto e video caricati su Amazon Drive continueranno ad essere accessibili tramite Photos.

Di conseguenza, gli utenti Amazon non devono fare nulla: foto e video caricati sul cloud di Amazon (lo spazio cloud è condiviso tra Drive e Photos, esattamente come avviene con Google Drive e Google Foto) continueranno a essere a disposizione dell’utente. I file multimediali non saranno più disponibili tramite Drive, in quanto il servizio sarà dismesso e diventerà inaccessibile, sia via web che tramite app.

Basterà utilizzare Amazon Photos per accedere a foto e video già caricati. È importante, quindi, non eliminare foto e video da Drive prima della chiusura del 31 dicembre 2023. L’eliminazione dei file da Drive comporterà anche l’eliminazione da Amazon Photos. Chi ha eliminato un file da Drive può recuperarlo (fino a quando la versione web del servizio resterà accessibile) tramite la sezione Cestino. Foto e video eliminati resteranno recuperabili, per 90 giorni, anche nel Cestino di Amazon Photos.