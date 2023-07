Fonte foto: Shutterstock

In ben pochi lo conoscono, ed è questo uno dei motivi per i quali sta per sparire: stiamo parlando dell’Archivio Album di Google, un servizio collegato ad altri servizi, tutti più o meno spariti dai radar o trasformati in qualcos’altro negli ultimi anni.

Tuttavia, dentro il vostro Archivio Album potrebbero esserci delle foto interessanti che varrebbe la pena di salvare. Per questo motivo Google ancora per poche ore permette a tutti di farlo e, dopo, anche Archivio Album andrà ad occupare il suo posticino nell’ormai famosissimo (e sempre più affollato) cimitero di Google.

Google Archivio Album: come salvare le foto

Nel corso degli anni Google ha sparso i dati dei suoi utenti in una miriade di posti all’interno dei suoi server, anche perché ha cambiato molto spesso i nomi e le caratteristiche di diversi dei suoi servizi.

Di conseguenza Big G ha anche messo a disposizione uno strumento specifico per scaricare e/o cancellare i dati degli utenti: si chiama Google Takeout e raccoglie al suo interno tutti (ma proprio tutti) i dati che Google ha archiviato negli anni su ogni singolo utente.

Da Google Takeout è possibile scaricare i dati relativi all’account, i contatti telefonici ed email, la cronologia delle posizioni, i dati relativi alle ricerche sul Web, l’enorme quantità di file memorizzati su Drive e moltissime altre informazioni, tra le quali quelle di Archivio Album.

Per agevolarvi l’accesso ai soli dati di Archivio Google, quindi, vi mettiamo a disposizione questo link:

Scarica tutti i dati di Google Archivio Album

Che cos’era Archivio Album

Che cosa sia Archivio Album ce lo spiega la stessa Google, nella pagina dell’help online in cui annuncia la chiusura: “L’Archivio album di Google è una galleria web fornita da Google che ti consente di visualizzare e gestire i contenuti foto e video di una serie di prodotti e servizi Google, tra cui prodotti Google precedenti come Hangouts e Picasa Web Album”.

Per farla molto semplice: Google negli anni ha lanciato molti servizi che poi ha ritirato, se questi servizi prevedevano la raccolta di foto o immagini, allora al momento della dismissione del servizio quelle immagini andavano a finire in una nuova cartella di Archivio Album.

In pratica se guardate il vostro Archivio Album potete ricordarvi di tutti i servizi Google che avete provato, magari diversi anni fa, e che ora non esistono più. Ad esempio le foto che avete inviato a qualcuno tramite Google Hangouts, che ora si chiama Google Chat (e che non è affatto detto che duri ancora per molto).