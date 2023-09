After 5: cosa sappiamo e quando esce

Fonte foto: Prime Video

Nonostante ostacoli, crisi e colpi di scena, la storia d’amore tra Tessa e Hardin continua. E, anzi, sta per arrivare alla conclusione: sarà un lieto fine oppure no? Per scoprirlo non resta che aspettare l’uscita di After 5, il quinto e ultimo capitolo cinematografico della saga di After. I film sono tratti dagli omonimi romanzi scritti da Anna Todd, pubblicati a partire dal 2014. After 5, detto anche After Everything, esce fra poche settimane su Prime Video. Ecco le cose da sapere in vista del debutto.

Riassunto di After 4: dove eravamo rimasti

Il film After 4 (After Ever Happy) è uscito nel 2022 ed è visibile su Prime Video. Nella trama Hardin e Tessa si trovano a Londra. Hardin scopre prima che Vance è il suo vero padre e poi che sua madre, che sta per sposarsi, ha una relazione proprio con Vance. Il ragazzo è sconvolto, si ubriaca e prova a dare fuoco alla casa della madre.

Tessa è turbata dall’atteggiamento di Hardin, fa di tutto per salvarlo e gli dà un ultimatum, al quale lui però risponde che, essendo troppo diversi uno dall’altra, non potranno mai stare insieme felicemente. Tessa torna allora negli Stati Uniti, dove trova in casa il corpo di suo padre morto per overdose. La ragazza entra in depressione e quando Hardin lo scopre, grazie ad alcune telefonate di Landon, va da lei. Tessa non è però più intenzionata a stare insieme a lui e gli confessa di non potere avere figli.

Cinque mesi dopo ritroviamo Tessa che lavora a New York come cameriera. Hardin, dopo aver trascorso un periodo dagli alcolisti anonimi, la raggiunge nuovamente con la speranza di tornare insieme a lei. La riconciliazione sembra sul punto di avvenire, almeno fino a quando Tessa non scopre che Hardin ha scritto e pubblicato un libro sulla loro storia, intitolato After. La ragazza si arrabbia, perché avrebbe voluto che la loro storia rimanesse privata o almeno avere voce in capitolo, e lascia Hardin definitivamente. Nella scena finale Tessa raggiunge Hardin durante la presentazione del libro, che sta avendo grande successo, ma subito dopo si allontana da sola tra le strade di New York.

La trama di After 5

Quale sarà la trama di After 5, invece? Nel quinto e ultimo capitolo della saga cinematografica di After, Hardin fa fatica ad andare avanti dopo la rottura con Tessa. Ad aggravare le cose c’è anche un blocco dello scrittore che gli impedisce di lavorare. Hardin si reca allora in Portogallo alla ricerca della donna a cui ha fatto un torto in passato e per ritrovare sé stesso. Quel che gli è chiaro è che, per riconquistare Tessa, deve prima cambiare sé stesso e la sua strada.

Quando esce After 5

After 5 sarà disponibile su Prime Video il 3 ottobre 2023.