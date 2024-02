AirPods Pro in offerta: a questo prezzo sono un affare per tutti

Le AirPods Pro di seconda generazione sono in offerta con uno sconto mai visto prima. Solo per oggi risparmi decine di euro. Ecco quanto costano

Questo weekend si apre all’insegna delle offerte top su alcuni prodotti Apple selezionati. Dell’iPhone 15 Pro ve ne abbiamo già parlato in questo articolo e da oggi lo trovi al minimo storico e con un ottimo sconto. Oltre allo smartphone Apple, c’è un altro prodotto uscito sempre da pochi mesi e disponibile con una promo mai vista prima. Stiamo parlando delle AirPods Pro di seconda generazione, cuffie premium dal design innovativo e che assicurano un audio veramente unico. Il merito è delle tante tecnologie sviluppate dagli ingegneri Apple: cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza, audio adattativo e audio spaziale. Tutte caratteristiche che trovi solo negli auricolari wireless premium.

Cuffie che hanno un costo di listino abbastanza elevato, ma che da oggi acquisti a un prezzo mai visto prima grazie alla promo speciale di Amazon. Da oggi le AirPods Pro di seconda generazione sono disponibili con uno sconto IVA che ti fa risparmiare decine di euro e approfittare anche del minimo storico. Un’offerta da non farsi sfuggire per delle cuffie super ricercate e che difficilmente trovi a questo prezzo. Non a caso sono le cuffie più vendute di questi giorni e le scorte potrebbero terminare anche molto presto.

AirPods Pro seconda generazione

AirPods seconda generazione: prezzo, offerta e sconto

Offerta strepitosa e minimo storico per le nuove AirPods Pro di seconda generazione. Da oggi le trovi su Amazon a un prezzo di 219 euro e con uno sconto "IVA" del 22% che ti fa risparmiare decine di euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si arriva in fase di check-out. Per essere una promo per un prodotto Apple da poco uscito sul mercato si tratta di una vera occasione da non farsi sfuggire. Devi anche essere molto veloce, solo nell’ultimo mese ne sono state acquistate più di 4.000 e le scorte potrebbero terminare presto. La consegna avviene in pochi giorni e beneficia anche dei vantaggi riservati agli utenti Prime, compresa la possibilità di effettuare il reso fino a un massimo di 30 giorni dall’acquisto.

AirPods seconda generazione: caratteristiche tecniche

Definirle delle semplice cuffie wireless è riduttivo. Le AirPods Pro di seconda generazione alzano il livello del settore e obbligano gli altri produttori a migliorare i loro dispositivi. Il merito è del nuovo chip H2 progettato da Apple e presente solamente nelle cuffie top di gamma. Un chip che aumenta notevolmente le prestazioni degli auricolari Apple e che lavora insieme al driver audio per assicurare suoni perfetti in ogni situazione, con acuti cristalli e bassi ricchi e profondi con un’ottima definizione.

Non mancano tutte le funzioni più ricercate dagli utenti in un paio di cuffie con questo costo. Ci riferiamo alla cancellazione del rumore che elimina ogni rumore proveniente dall’esterno e che ti permette di ascoltare solamente i tuoi brani preferiti. Al contrario, la modalità Trasparenza ti aiuta a sentire anche i rumori dell’esterno e le voci delle persone intorno a te. Molto utile se stai ascoltando la musica e sei in mezzo al traffico cittadino. Con il chip H2 arriva anche l’audio adattivo che calibra il suono in base all’ambiente e al tuo orecchio per offrirti la miglior esperienza di ascolto possibile. Con l’audio spaziale, invece, fai un salto verso il futuro, con un suono 3D che ti avvolge completamente.

Le AirPods Pro di seconda generazione sono anche le cuffie perfette per le chiamate e le call di lavoro, grazie ai microfoni presente sulla scocca esterna che eliminano i rumori esterni e rendono la tua voce chiara e potente. L’autonomia è ottima e arriva fino a un massimo di 30 ore utilizzando la custodia di ricarica MagSafe.

