AirPods Studio, le cuffie over-ear di Apple: caratteristiche e prezzo

AirPods Studio, questo il nome scelto dall’azienda di Cupertino per le sue prime cuffie over-ear, ossia le cuffie con padiglioni che coprono l’intero orecchio. Finora Apple aveva prodotto solamente auricolari in-ear (AirPods e AirPods Pro), ottenendo un grande successo, testimoniato dal fatto che nel giro di qualche anno tutti i produttori hanno lanciato le loro cuffie true-wireless.

A lanciare la notizia è stato Joan Prosser, persona molto influente nel mondo Apple e che in queste ultime settimane sta svelando poco a poco tutti i progetti futuri dell’azienda di Cupertino. Dopo avere annunciato le caratteristiche e il possibile prezzo di lancio dell’iPhone 12 e dell’iPhone 12 Pro, il giornalista si è concentrato sulle AirPods Studio. Per il momento non ci sono molti dettagli sulle caratteristiche e sul design, ma sembra essere abbastanza certo il fatto che le nuove cuffie Apple utilizzeranno il brand AirPods e che saranno di tipo over-ear. Il prezzo delle AirPods Studio dovrebbe essere di circa 350 dollari.

Le caratteristiche delle AirPods Studio

Come saranno le AirPods Studio? Quali saranno le caratteristiche delle nuove cuffie Apple? Per il momento è possibile fare solo delle supposizioni, poiché le notizie ufficiali o ufficiose sono davvero poche. L’unica cosa certa sembra essere il nome, che come annunciato da Jon Prosser sarà AirPods Studio. Apple ha scelto di utilizzare il brand AirPods diventato oramai sinonimo di cuffie wireless di ottima qualità e di affiancare la parola Studio che fa capire che saranno rivolte a un pubblico di professionisti.

Per quanto riguarda le caratteristiche, Apple partirà dall’esperienza accumulata in questi anni con Beats, azienda acquistata da oramai diversi anni. Sarà presente sicuramente la tecnologia per la riduzione attiva del rumore e sarà garantita un’ottima qualità dell’audio. Il design sarà quello tipico delle cuffie over-ear, in grado di coprire l’intero orecchio.

Prezzo e quando arrivano le AirPods Studio

Non c’è nessuna data ufficiale per il lancio delle AirPods Studio, anche se la presentazione e il lancio sembrano essere imminenti. Per quanto riguarda il prezzo, negli Stati Uniti dovrebbe essere di 349 dollari, probabile che in Italia superi i 400 euro.