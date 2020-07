Quando esce e quanto costa l'iPhone 12 in Italia

L’iPhone 12 uscirà sul mercato in ritardo. Perlomeno questo è quanto trapela dalle ultime indiscrezioni lanciate online dai vari insider ed esperti del mondo Apple. La pandemia è stato un fattore determinante nel causare un ritardo di alcune settimane nell’uscita dei nuovi iPhone 12. Invece della classica uscita nell’ultima settimana di settembre, i nuovi dispositivi Apple potrebbero arrivare sul mercato tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. Ci potrebbe essere anche un ritardo in base al modello: prima l’iPhone 12 e poi l’iPhone 12 Pro.

Per il momento si tratta di supposizioni in attesa di conferme ufficiali che dovranno per forza di cose arrivare direttamente da Apple durante la presentazione ufficiale. Presentazione che, invece, non subirà nessun tipo di ritardo: dovrebbe avvenire come al solito nelle prime due settimane di settembre. Secondo gli ultimi rumors la data sarebbe già fissata: giovedì 8 settembre, leggermente in anticipo rispetto al solito. La presentazione dei nuovi iPhone 12, logicamente, non potrà essere fatta con la presenza dei giornalisti, ma sarà trasmessa in diretta streaming online.

Quando esce l’iPhone 12 in Italia

Per il momento è possibile fare solamente delle supposizioni in base alle poche informazioni disponibili. Partiamo dal giorno in cui verrà presentato l’iPhone 12. Secondo l’insider iHacktu, Apple sta organizzando un evento di presentazione per l’8 settembre, in cui oltre ai nuovi quattro iPhone 12, ci sarà spazio anche per l’Apple Watch di sesta generazione, dei nuovi iPad lowcost e AirPower, il tappetino wireless che permetterà di ricaricare più dispositivi Apple in contemporanea.

L’evento di presentazione, logicamente, potrà essere seguito solamente online a causa delle norme sul distanziamento sociale che non permettono assembramenti in luoghi chiusi e all’aperto.

Il Covid-19 non stravolgerà solamente la presentazione dell’iPhone 12, ma anche il lancio sul mercato. L’entrata in produzione dei nuovi dispositivi è iniziata in ritardo a causa della chiusura delle fabbriche in Cina e questo inevitabilmente porterà a uno stravolgimento anche per quanto riguarda il lancio sul mercato del dispositivo. Non fine settembre come ci ha abituato Apple, ma almeno fine ottobre. Si vocifera che addirittura ci saranno differenze tra i vari modelli, con l’iPhone 12 che sarà il primo ad arrivare, per poi essere seguito dall’iPhone 12 Pro.

Quanto costerà l’iPhone 12 in Italia

Incertezze anche per quanto riguarda il prezzo dell’iPhone 12. I rumors usciti in questi mesi sono discordanti tra di loro: alcuni insider sono sicuri del fatto che Apple voglia abbassare leggermente il prezzo dell’iPhone, mentre secondo altri il costo dei nuovi smartphone Apple potrebbe aumentare di circa 50-100 dollari. L’ipotesi più probabile è che l’iPhone 12 con schermo da 5,4 pollici costi come l’iPhone 11 dello scorso anno e poi aumenti gradualmente con gli altri tre modelli previsti.