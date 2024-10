AirPods, con lo sconto Amazon il prezzo è crollato

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Quando Apple lancia un nuovo prodotto è sempre una buona notizia. Non solo perché possiamo mettere le mani su un dispositivo innovativo e con caratteristiche mediamente superiori alla media, ma soprattutto perché quello precedente vede il suo prezzo calare di colpo. Ed è quello che esattamente è successo alle AirPods di terza generazione: le cuffie Bluetooth di Apple sono disponibile con un super sconto del 24% che le fa diventare immediatamente dei best-buy. Uno sconto che non si era mai visto per questo paio di cuffie dell’azienda di Cupertino che sono diventate tra le più acquistate su Amazon.

Le AirPods di terza generazione sono a tutti gli effetti delle cuffie top di gamma e che assicurano una qualità dell’audio con pochi paragoni. Il merito è di tecnologie innovative come l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa oppure l’equalizzazione adattativa. Sono compatibili con qualsiasi smartphone, ma il meglio di loro lo danno con un iPhone, potendo utilizzare anche l’assistente vocale Siri. Approfittane subito, sono tra le più acquistate degli ultimi giorni.

AirPods, sconto, offerta e prezzo Amazon

Da oggi puoi acquistare le AirPods di terza generazione a un prezzo di 129 euro grazie allo sconto del 24% disponibile su Amazon. Per questo paio di cuffie Apple si tratta del minimo storico su Amazon e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Oltre allo sconto usufruisci anche dei vantaggi riservati dal sito di e-commerce, tra cui la consegna rapida e la possibilità di effettuare il reso gratuito entro quattordici giorni. Cosa volere di più?

AirPods: le caratteristiche tecniche

Questo modello di Apple AirPods in offerta su Amazon è frutto di un’ulteriore miglioramento ad opera della multinazionale di Cupertino rispetto al modello precedente. Il passaggio dalla seconda alla terza generazione si nota già nel design, il quale è stato reso più ergonomico con una forma leggermente più corta e un inserto auricolare in silicone intercambiabile. In questo modo, oltre ad essere anti-caduta, si adattano anche bene al tuo orecchio. Studiato per essere più confortevole ma anche più sicure e anti-caduta. L’audio è più ricco e bilanciato, e i bassi più profondi e gli alti più cristallini. Veloce anche l’associazione con i device tramite Bluetooth grazie al chip H1.

Esclusiva poi la tecnologia di rilevamento dinamico della posizione della testa: vantaggiosissima soprattutto quando si fa sport o si rassetta casa, ovvero in quelle situazioni che portano ad effettuare molti movimenti. Resterai sempre al centro dell’ascolto. Autonomia straordinaria: fino a 30 ore di riproduzione complessiva; la ricarica, oltre ad essere veloce, è anche comoda, grazie al nuovo sistema MagSafe Charger di Apple, ma anche in modalità wireless. Non dovrai utilizzare scomodi e limitanti cavi per ricaricarli.

