AirPods 3 al prezzo più basso di sempre: sono imperdibili

Le Apple AirPods sono, da anni, un vero e proprio punto di riferimento del settore degli auricolari Bluetooth e con la terza generazione hanno registrato un ulteriore passo in avanti in termini di qualità. Leggere, comode da utilizzare e con un design semplice ma già iconico, le cuffie true wireless di Apple sono la scelta giusta per poter contare su ottime prestazioni, una perfetta integrazione con il proprio iPhone (ma sono utilizzabili con qualsiasi altro dispositivo via Bluetooth) e tante funzionalità avanzate.

Le Apple AirPods 3 sono oggi le cuffie true wireless di riferimento per il mercato, con un rapporto qualità/prezzo ottimo e in continuo miglioramento. Grazie alla nuova offerta proposta da Amazon, infatti, è possibile acquistare le AirPods con custodia di ricarica Lightning in offerta a prezzo ridotto del 24%. La promozione porta le cuffie al prezzo minimo storico su Amazon, rendendole un acquisto davvero imperdibile. In questo momento, infatti, è possibile acquistare le AirPods di terza generazione al prezzo scontato di 159 euro, con un taglio di 50 euro rispetto al prezzo di listino.

Apple AirPods terza generazione: le caratteristiche

Le AirPods 3 di Apple possono contare su di un design rinnovato rispetto al modello precedente, con un auricolare ridisegnato e leggermente più compatto per garantire un comfort maggiore anche in caso di utilizzo prolungato. Gli auricolari, inoltre, integrano un sensore di pressione che consente, con un semplice tocco, di controllare la riproduzione musicale e gestire le chiamate in arrivo.

Tra le specifiche della terza generazione di AirPods c’è spazio anche per l’audio spaziale personalizzato, con rilevamento dinamico della posizione della testa. Si tratta di una funzione in grado di fare la differenza: sfruttando giroscopi e accelerometro, le AirPods riescono a rilevare i movimenti dell’utente, adeguando l’audio in modo da garantire un’esperienza d’ascolto ottimale. Un altro punto di forza delle AirPods è rappresentato dalla batteria.

Le cuffie true wireless di Apple, infatti, hanno registrato un miglioramento dell’autonomia rispetto alla precedente generazione, confermandosi un riferimento del mercato anche in questo caso. Con una sola carica è possibile sfruttare fino a 6 ore di ascolto e 4 ore di conversazione. Con la ricarica rapida, inoltre, bastano 5 minuti per ottenere un’ora di autonomia aggiuntiva.

Apple AirPods 3: al prezzo minimo storico sono un best buy

La nuova offerta di Amazon rende le AirPods di terza generazione un vero e proprio best buy. Il taglio di prezzo di 50 euro per la versione con custodia di ricarica Lightning porta il prezzo d’acquisto ad appena 159 euro che rappresenta anche il prezzo più basso di sempre su Amazon per questo modello. In più, è possibile optare per l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi (con una spesa di 31,80 euro al mese) e pagando anche con carta di debito, in modo da dilazionare la spesa senza alcun costo aggiuntivo. La consegna non è immediata (2-5 settimane al momento) ma l’offerta è l’occasione giusta per bloccare il prezzo delle AirPods 3, assicurandosele al minimo storico su Amazon. La data di spedizione, inoltre, potrebbe essere anticipata.

