Un altro evento astronomico a dir poco ammaliante ci attende: si tratta di un raro allineamento di pianeti. Il tutto avverrà tra pochi giorni, precisamente il 3 e 4 giugno. Di seguito vi diamo tutte le informazioni per riuscire a goderne appieno.

Allineamento dei pianeti

Per alcuni tutto questo può gridare Hercules, il classico Disney, ma vi assicuriamo che è tutto vero: sei pianeti del Sistema Solare si allineeranno nei primi minuti del mattino del 3 e 4 giugno. Parliamo di Mercurio, Marte, Giove, Saturno, Nettuno e Urano.

Saranno tutti visibili in linea retta, con Venere assente da questo prestigioso gruppo “in esposizione”. A ciò si aggiungerà, per chi saprà attendere il momento giusto, anche la Luna calante della Terra, che farà la sua comparsa. Un fenomeno magnifico, noto come “parata planetaria”. Per saperne di più, facciamo riferimento a una dettagliata relazione pubblicata dalla rivista di settore Science Alert.

Le ragioni del fenomeno

Non è così raro assistere a un allineamento planetario. Non è la cosa più comune al mondo, che si ripete su base quotidiana, ma neanche estremamente insolito. Ben diverso è, però, l’allineamento di cinque o sei pianeti come quello in questione.

Un fenomeno che si verifica perché i piani orbitanti intorno al Sole lo fanno su di un piano quasi piatto: eclittica. Ciò genera occasionalmente le giuste condizioni per un allineamento, stando almeno alla nostra prospettiva terrestre.

Come vederlo

L’articolo di approfondimento porta la firma di Michelle Star, che spiega come questo straordinario evento astronomico sarà visibile circa 1 ora prima dell’alba. Avremo la possibilità di ammirare a occhio nudo i pianeti Mercurio, Marte, Giove e Saturno. Per poter osservare sia Urano che Nettuno, invece, saranno necessari o un telescopio o anche soltanto un paio di buoni binocoli.

Dalla maggior parte dei luoghi del mondo sarà possibile ammirare il fenomeno il 3 giugno. L’orario in cui i pianeti “sorgono” e “tramontano” dipende dal punto di osservazione. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l’ordine di apparizione.

È possibile ottenere queste informazioni con svariati strumenti. Pensiamo ad esempio all’app Sky Tonight, che è gratuita e consente di determinare la propria posizione, mostrando in tempo reale quella degli oggetti celesti su una mappa del cielo.

Per un apprezzamento migliore del fenomeno, consigliamo di individuare ovviamente un’area dalla buona visuale del cielo. Il tetto del proprio edificio, se raggiungibile, sarebbe un buon inizio, a patto d’essere in un’area poco illuminata. Lo stesso dicasi per un’area in natura, magari ben lontani dai centri abitati, già che ci siamo.

Si consiglia di “armarsi” di binocolo o telescopio, così da poter ammirare al meglio l’intero fenomeno, osservando inoltre Urano e Nettuno, visibili unicamente attraverso queste lenti. Per quanto riguarda l’Italia, il tutto è atteso poco prima delle 5.00 del 3 giugno.

Prossimi allineamenti

Questo non è il tipo di evento planetario che avviene una volta ogni 10/20 anni. È raro ma non estremamente. Nel caso specifico, i prossimi allineamenti sono piuttosto vicini nel tempo: