Nuova o piena che sia, la Luna non smette di affascinare appassionati e curiosi: occhi all'insù, ecco il calendario lunare 2024 mese per mese.

Occhi all’insù, la Luna si prepara a offrirci momenti emozionanti anche in questo 2024. Il calendario lunare, come di consuetudine, non è altro che un normale calendario dell’anno in corso nel quale sono riportate tutte le fasi lunari, mese per mese, coprendo un totale di 12 mesi e 354 giorni. Nello specifico le fasi lunari sono quattro cadenzate in Luna crescente, Luna piena o plenilunio, Luna calante e Luna nuova o novilunio. Pronti a scoprire il lunario del 2024?

Il calendario lunare 2024 mese per mese

Gennaio 2024

4 gennaio 2024 – Ultimo quarto

11 gennaio 2024 – Luna nuova

18 gennaio 2024 – Primo quarto

25 gennaio 2024 – Luna piena

Fase calante 1-10 gennaio, 26-31 gennaio 2024

Fase crescente 12-24 gennaio 2024

Febbraio 2024

3 febbraio 2024 – Ultimo quarto

9 febbraio 2024 – Luna nuova

16 febbraio 2024 – Primo quarto

24 febbraio 2024 – Luna piena

Fase calante 1-8 febbraio, 25-28 febbraio 2024

Fase crescente 10-23 febbraio 2024

Marzo 2024

3 marzo 2024 – Ultimo quarto

10 marzo 2024 – Luna nuova

17 marzo 2024 – Primo quarto

25 marzo 2024 – Luna piena

Fase calante 1-9 marzo, 26-31 marzo 2024

Fase crescente 11-24 marzo 2024

Aprile 2024

2 aprile 2024 – Ultimo quarto

8 aprile 2024 – Luna nuova

15 aprile 2024 – Primo quarto

24 aprile 2024 – Luna piena

Fase calante 1-7 aprile, 25-30 aprile 2024

Fase crescente 9-24 aprile 2024

Maggio 2024

1 maggio 2024 – Ultimo quarto

8 maggio 2024 – Luna nuova

15 maggio 2024 – Primo quarto

23 maggio 2024 – Luna piena

30 maggio 2024 – Ultimo quarto

Fase calante 1-7 maggio, 24-31 maggio 2024

Fase crescente 9-22 maggio 2024

Giugno 2024

6 giugno 2024 – Luna nuova

14 giugno 2024 – Primo quarto

22 giugno 2024 – Luna piena

28 giugno 2024 – Ultimo quarto

Fase calante 23-30 giugno, 1-5 giugno 2024

Fase crescente 7 -21 giugno 2024

Luglio 2024

6 luglio 2024 – Luna nuova

14 luglio 2024 – Primo quarto

21 luglio 2024 – Luna piena

28 luglio 2024 – Ultimo quarto

Fase calante 1-6 luglio, 22-31 luglio 2024

Fase crescente 7-20 luglio 2024

Agosto 2024

4 agosto 2024 – Luna nuova

12 agosto 2024 – Primo quarto

19 agosto 2024 – Luna piena

26 agosto 2024 – Ultimo quarto

Fase calante 1-3 agosto, 20-31 agosto 2024

Fase crescente 5-18 agosto 2024

Settembre 2024

3 settembre 2024 – Luna nuova

11 settembre 2024 – Primo quarto

18 settembre 2024 – Luna piena

24 settembre 2024 – Ultimo quarto

Fase calante 1-2 settembre, 19-30 settembre 2024

Fase crescente 4-17 settembre 2024

Ottobre 2024

2 ottobre 2024 – Luna nuova

10 ottobre 2024 – Primo quarto

17 ottobre 2024 – Luna piena

24 ottobre 2024 – Ultimo quarto

Fase calante 18-30 ottobre 2024

Fase crescente 3-16 ottobre 2024

Novembre 2024

1 novembre 2024 – Luna nuova

9 novembre 2024 – Primo quarto

15 novembre 2024 – Luna piena

23 novembre 2024 – Ultimo quarto

Fase calante 16-31 novembre 2024

Fase crescente 2-14 novembre 2024

Dicembre 2024

1 dicembre 2024 – Luna nuova

8 dicembre 2024 – Primo quarto

15 dicembre 2024 – Luna piena

22 dicembre 2024 – Ultimo quarto

30 dicembre 2024 – Luna nuova

Fase calante 16-29 dicembre 2024

Fase crescente 2-14 dicembre 2024

Luna piena o plenilunio, calendario 2024

Le fasi lunari sono dovute al moto di rivoluzione della Luna e al suo ciclico cambiamento di posizione rispetto al Sole e al nostro Pianeta, attorno a cui orbita. Se ne distinguono quattro nello specifico, ognuna delle quali riconoscibile in base ai cambiamenti che noi stessi possiamo percepire osservando il satellite dalla Terra. Può apparire sottilissima o rotonda, o ancora essere del tutto invisibile.

La Luna piena (fase conosciuta anche come plenilunio) è certamente una delle più attraenti per gli osservatori umani, dura circa 24 ore e in questo 2024 sarà visibile in questi giorni e orari del mese:

Giovedì 25 gennaio 2024 , ore 18:55

, ore 18:55 Sabato 24 febbraio 2024 , ore 13:32

, ore 13:32 Lunedì 25 marzo 2024 , ore 08:02

, ore 08:02 Mercoledì 24 aprile 2024 , ore 01:50

, ore 01:50 Giovedì 23 maggio 2024 , ore 15:54

, ore 15:54 Sabato 22 giugno 2024 , 0re 03:09

, 0re 03:09 Domenica 21 luglio 2024 , 0re 12:18

, 0re 12:18 Lunedì 19 agosto 2024 , ore 20:27

, ore 20:27 Mercoledì 18 settembre 2024 , ore 04:36

, ore 04:36 Giovedì 17 ottobre 2024 , ore 13:27

, ore 13:27 Venerdì 15 novembre 2024 , ore 22:30

, ore 22:30 Domenica 15 dicembre 2024, ore 10:03

Nella fase di plenilunio la Luna è completamente illuminata e appare tonda e ben visibile nel cielo notturno. Ciò accade perché, giunta a metà della sua orbita, si ritrova allineata con il Sole e con la Terra.

Eclissi solari e lunari nel 2024

E poi ci sono loro: le attesissime eclissi. Come ben saprete, ne esistono di due tipi a seconda della condizione specifica che si viene a creare: da una parte abbiamo l’eclissi solare, che si verifica quando il disco solare viene parzialmente (o totalmente) oscurato dalla Luna; dall’altra invece l’eclissi lunare, durante la quale l’ombra della Terra oscura parzialmente (o totalmente) la Luna quando questa è perfettamente illuminata dal Sole (fase di plenilunio).

Il 2024 prevede ben quattro eclissi. La prima è un’eclissi lunare che si prevede poco percettibile il 25 marzo 2024, seguita da un’eclissi solare totale l’8 aprile 2024 che, purtroppo, non sarà visibile dall’Italia (il cono d’ombra va dal Pacifico verso il sud e l’est degli Stati Uniti d’America fino all’Atlantico settentrionale orientale). Facendo un balzo in avanti, il 18 settembre 2024 è prevista un’altra eclissi lunare, anche questa poco visibile, per concludere l’anno con la seconda eclissi solare il 2 ottobre 2024, purtroppo anch’essa non visibile dall’Europa.