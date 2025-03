Amazfit Active Edge al minimo storico: costa meno della metà

Fonte foto: Amazfit

L’offerta è talmente eccezionale da sembrare quasi un errore di prezzo. Ma in realtà è tutto vero. Parliamo della promo disponibile da oggi per l’Amazfit Active Edge, smartwatch dalle caratteristiche molto interessanti disponibile da oggi su Amazon con uno sconto di ben il 53% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Lo paghi meno di metà prezzo e approfitti di una delle migliori offerte che puoi trovare oggi su tutto il web. Il prezzo è alla portata di tutti e le caratteristiche dell’Amazfit Active Edge ti stupiranno.

Si tratta di un orologio smart progettato per chi ha una vita molto attiva e vuole tenere sempre sotto controllo i principali parametri vitali e l’andamento dei propri allenamenti. È come avere al proprio polso un coach professionale che ti fornisce consigli, suggerimenti e ti sprona a dare sempre il meglio. Puoi anche organizzare dei piani di allenamento per arrivare preparato a gare amatoriali. Si rivela utile anche nella vita di tutti i giorni grazie alle tante funzioni sviluppate da Amazfit. Anche la batteria è una sorpresa e può arrivare fino a 15 giorni con un utilizzo normale. A questo prezzo è l’orologio che devi acquistare assolutamente oggi.

Amazfit Active Edge

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Amazfit Active Edge: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi su Amazon trovi l’Amazfit Active Edge in promo a un prezzo di soli 69,90 euro grazie allo sconto del 53% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Si tratta di un’occasione speciale e che trovi solamente sul sito di e-commerce.

Lo smartwatch è già disponibile nei magazzini di Amazon e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai 30 giorni di tempo, quanto basta per testare tutte le funzionalità avanzate dell’orologio smart. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente: la promo potrebbe terminare molto presto.

Amazfit Active Edge

Amazfit Active Edge: funzioni e caratteristiche

Lo smartwatch Amazfit Active Edge viene proposto con un design accattivante bicolore. La struttura è resistente e pensata per le escursioni e lo sport outdoor in mezzo alla natura: vetro antigraffio, resiste al caldo e al freddo estremo, impermeabilità di grado 10 ATM (si può usare sotto la pioggia e per il nuoto). La durata della batteria è a prova di uso intensivo: dalle 10 ore utilizzando tutte le sue funzioni più energivore (in primis i suoi 5 sistemi di geolocalizzazione) fino a 24 giorni in modalità "risparmio energetico". Monitora con precisione la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, il livello di stress e la qualità del sonno.

Rivela con precisione la tua posizione grazie all’utilizzo di 5 sistemi satellitari diversi. Inoltre, scaricando l’app Zepp potrai ottenere dei percorsi precisi per i tuoi spostamenti urbani ed extraurbani. L’intelligenza artificiale rileva automaticamente 25 tipi di esercizi, tenendo traccia di ripetizioni, serie e tempi di riposo. Inoltre, puoi monitorare le tue performance e i tuoi traguardi in fase di post-allenamento sempre tramite l’app Zepp. Potrai scegliere tra oltre 130 modalità sportive: tra queste, anche alcune esclusive, come skateboard, BMX, basket e perfino frisbee. Il sistema operativo Zepp OS 2.0 prevede, tra le altre, le funzioni Zepp Aura, che offre suoni che si regolano intelligentemente in base ai dati del corpo, utile per conciliare il sonno.

Amazfit Active Edge