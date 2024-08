Amazfit Active Edge al minimo storico: sconto esagerato

Fonte foto: Amazfit

Lo smartwatch ideale per chi ha una vita attiva e ama l’avventura. Anche Amazfit in questi ultimi mesi ha lanciato il suo orologio smart pensato per gli sportivi e per chi ama fare escursioni all’aperto e ha bisogno di un dispositivo resistente, con una batteria a lunghissima durata, con un GPS che rileva la posizione in pochissimi secondi e che soprattutto supporta tante modalità sportive. Tutto questo lo trovi nell’Amazfit Active Edge, un orologio con un design autentico e che si distingue dalla massa grazie a colori sgargianti e alla possibilità di personalizzare i quadranti utilizzando le tante watch faces disponibili.

Uno smartwatch che oggi diventa un vero best-buy grazie all’offerta lampo disponibile su Amazon che fa crollare il prezzo al minimo storico. Infatti, è disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto del 40% e lo paghi meno di 90 euro. Un prezzo stracciato per un orologio che offre tantissime funzionalità, alcune delle quali anche di livello avanzato. Non finisce qui perché hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Funzionale, resistente e soprattutto economico. Un affare da non lasciarsi scappare.

Amazfit Active Edge: prezzo, offerta e sconto Amazon

Per capire la bontà di questa promo, basta un semplice dato: il prezzo a cui lo trovi oggi è inferiore (e di molto) a quello del Prime Day. Su Amazon è disponibile l’Amazfit Active Edge in promo con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a soli 89,90 euro, il prezzo più basso di sempre sul sito di e-commerce e uno dei migliori prezzi di tutto il web per un orologio con queste caratteristiche. Se pensi che l’offerta finisca qui, ti sbagli di grosso. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 17,98 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo. Un’offerta a tutto tondo che non devi farti scappare: come tutte le promo a tempo può scadere da un momento all’altro.

Amazfit Active Edge: le caratteristiche e le funzionalità

L’Amazfit Active Edge è la risposta del produttore cinese ai tanti orologi super resistenti usciti in questi mesi e anni. Con un’unica differenza: il prezzo è di molto inferiore rispetto alla concorrenza e questo lo rende immediatamente un best-buy. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche e le funzionalità offerte.

L’Amazfit Active Edge si caratterizza per un design unico e per un display luminoso che può essere personalizzato con i tanti quadranti messi a disposizione da Amazfit. Puoi scegliere quello che fa più al caso tuo in base ai dati e alle informazioni che vuoi sempre avere sottocchio. Lo smartwatch è pensato per chi ama fare le escursioni e quindi è resistente agli urti e ai graffi, oltre a essere impermeabile fino a 10 metri.

Tra le funzionalità spiccano quelle dedicate allo sport e al monitoraggio della propria attività fisica. A bordo trovi più di 130 modalità sportive che coprono un ampio ventaglio di allenamenti e di attività. Si va dalla classica corsa e dal ciclismo (l’orologio è anche in grado di riconoscere autonomamente queste attività e fa partire il monitoraggio appena inizi a correre), fino a discipline professionali come il basket, il surf, lo snowboard o la BMX. Al tuo fianco hai anche un coach virtuale che grazie all’intelligenza artificiale è sempre pronto a fornirti utili consigli su cosa fare durante il giorno e su come migliorare le tue performance. Puoi anche stilare un programma e delle routine da seguire giorno per giorno. Non manca un GPS molto preciso che geolocalizza la tua posizione in pochissimo tempo.

I sensori sotto la scocca controllano in tempo reale anche alcune funzioni vitali, come ad esempio il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Nel caso in cui vengono rilevati dei dati anomali, l’orologio ti avvisa immediatamente con una notifica. Presente anche il monitoraggio avanzato del sonno e dello stress.

Chiudiamo con l’ultima caratteristica che lo rende ancora più unico. L’autonomia raggiunge un massimo di 16 giorni con un utilizzo normale e scende a 10 giorni con un utilizzo intenso. Dei valori molto interessanti e che lo rendono uno degli orologi smart più interessanti che puoi acquistare oggi.

