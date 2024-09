Amazon, con lo sconto speciale di oggi questo smartwatch costa pochissimo

L'Amazfit Active Edge è in promo speciale con uno sconto del 33% e approfitti del minimo storico. Perfetto per la vita quotidiana e per chi ha una vita attiva. Approfitta subito dell'offerta

Questa nuova settimana si apre con un’offerta che non potete farvi scappare. Da oggi su Amazon è disponibile l’Amazfit Active Edge, smartwatch da poco uscito sul mercato, al prezzo più basso di sempre grazie all’ottimo sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 100 euro. Per un orologio da poco uscito sul mercato si tratta di un’offerta irrinunciabile e non a caso è uno degli orologi più ricercati e acquistati sul sito di e-commerce in queste ultime ore.

Una delle peculiarità di questo smartwatch Amazfit è la possibilità di sfruttare al meglio tutte le sue funzionalità. Un orologio che si adatta al tuo ritmo e alle tue passioni, con più di 100 modalità di allenamento e sensori che tengono sotto controllo tutti i tuoi parametri vitali. Inoltre, l’Amazft Active Edge è realizzato con materiali molto resistenti che lo proteggono dalle cadute e dagli urti, una caratteristica poco comune in un orologio con un prezzo così basso. E per finire è dotato anche di un’autonomia che può superare le due settimane con un utilizzo normale. Approfittane subito, l’offerta potrebbe terminare a breve.

Amazfit Active Edge: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon trovi l’Amazfit Active Edge in offerta a un prezzo di 99,90 euro, il minimo storico in quest’ultimo periodo. Il merito è dello sconto del 33% che lo fa diventare immediatamente un vero best-buy. A un prezzo di per sé già vantaggioso, affianchi uno sconto molto interessante. Lo smartwatch è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e quando hai effettuato l’ordine). Lo puoi provare con tutta calma: per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo.

Amazfit Active Edge: funzionalità e caratteristiche

Amazfit ci ha oramai abituato bene grazie ai suoi orologi che si contraddistinguono per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, ma con questo Amazfit Active Edge si sono superati. Si tratta di un orologio che combina diverse caratteristiche: ha un design moderno, offre tante modalità di allenamento, monitora i principali parametri vitali ed è anche super resistente. Per uno smartwatch con tutte queste caratteristiche solitamente si spendono più di 200-300 euro, mentre questo orologio ne costa meno di cento.

Partiamo dal design che lo rende riconoscibilissimo, ma anche pratico da utilizzare nella vita di tutti i giorni. Puoi personalizzare il quadrante con più di 100 watch faces in modo da avere sempre sotto mano solamente le informazioni e i dati che realmente ti interessano.

Per quanto riguarda il monitoraggio della salute, offre una pluralità di funzioni. Tiene sotto controllo il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue e ti avvisa in tempo reale se nota qualcosa di anomalo. Non finisce qui: hai a disposizione anche un monitoraggio avanzato del sonno con un report giornaliero che ti mostra come hai riposato durante la notte. Molto utile anche il rilevamento dello stress e della stanchezza mentale.

Per gli amanti dello sport ci sono più di 130 modalità di allenamento tra cui tutte quelle praticate e alcune veramente speciali che non ti resta che scoprire e testare in prima persona. Per ogni allenamento raccogli dati e statistiche che puoi analizzare tramite l’app dello smartphone e ottieni anche i consigli di un coach virtuale. Non manca il GPS che ti mostra in tempo reale il percorso che stai facendo in modo da non perdere mai la retta via.

Chiudiamo con l’ottima batteria che assicura un’autonomia fino a 16 giorni con un utilizzo normale. Ti dimenticherai di doverlo mettere sotto carica.

