Amazfit Bib 5 ufficiale: caratteristiche e prezzo

Amazfit Bip 5 è il nuovo smartwatch low-cost dell’azienda cinese, arrivato anche sul mercato italiano. Parliamo di uno dei brand più famosi del settore, orientato verso dispositivi indossabili per lo sport e per la vita di tutti i giorni, caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Molte e piuttosto interessanti le caratteristiche di questo dispositivo, soprattutto quelle legate al monitoraggio delle performance sportive, con la possibilità di selezionare diverse discipline e tenere traccia in modo facile e veloce dei propri progressi negli allenamenti.

Amazfit Bip 5: scheda tecnica

Il nuovo Amazfit Bip 5 ha un display TFT LCD da ben 1,91 pollici con risoluzione 320×380 pixel. A protezione dello schermo un vetro temperato con bordi curvi (2,5D) e un rivestimento anti impronta.

Disponibili anche oltre 70 quadranti che permettono di personalizzare la schermata principale dello smartwatch in maniera facile e veloce.

Il sistema operativo è Zepp OS 2.0 e tra le funzioni al suo interno troviamo il monitoraggio h24 della frequenza cardiaca, il controllo dei livelli di stress, della qualità del sonno e il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2).

Trattandosi di un dispositivo per lo sport, può essere utilizzato per ben 124 attività sportive, con una funzione di riconoscimento intelligente di 7 attività.

Garantita, inoltre, la piena compatibilità con le applicazioni più popolari per il fitness come Strava, Adidas Running e Komoot, che consentono sessioni di allenamento ancora più mirate e, naturalmente, l’archiviazione dei propri dati sulle applicazioni dedicate.

Parlando delle connessioni, questo smartwatch ha il Bluetooth 5.2 e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti. Purtroppo non c’è il chip per l’NFC.

Il comparto audio, invece, include altoparlante e microfono che può essere utilizzato per i comandi vocali di Alexa e per rispondere e chiamare direttamente dall’orologio e senza tirar fuori dalla tasca il telefono collegato via Bluetooth.

Amazfit Bip 5 è compatibile con dispositivi Android 7.0 e versioni successive e, naturalmente, con quelli con iOS 12.0 e versioni successive.

La batteria è da 300 mAh, con la promessa di oltre 10 giorni di autonomia con un utilizzo moderato dello smartwatch, 5 giorni di utilizzo intenso e ben 26 giorni in modalità risparmio batteria. Per una ricarica completa, invece, occorrono circa 2 ore poggiando lo smartwatch sulla base magnetica.

Presente infine la certificazione IP68, che attesta la resistenza di questo dispositivo alla polvere e ai liquidi, anche in caso di immersioni fino a 3 metri di profondità e per massimo 1 ora.

Amazfit Bip 5: prezzo e disponibilità

Il nuovo Amazfit Bip 5 può essere già acquistato sul sito ufficiale del produttore e su Amazon in tre colorazioni: Soft Black, Cream White e Pastel Pink al prezzo suggerito di 89,90 euro. Si tratta di un prezzo perfettamente in linea con la media del mercato, se prendiamo in considerazione i brand più famosi e affidabili, come Amazfit.