Amazfit, lo smartwatch lowcost a prezzo tracciato: va comprato subito

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Amazfit

Per acquistare uno smartwatch che assicura un monitoraggio avanzato della salute, tante modalità di allenamento e un calcolo preciso dello sforzo quotidiano non è necessario spendere per forza di cose centinaia di euro. L’importante è conoscere le giuste offerte e approfittare degli sconti lampo che di tanto in tanto appaiono su Amazon. E oggi è il vostro giorno fortunato se siete alla ricerca di un orologio con queste caratteristiche e volete spendere poco. Infatti, sul sito di e-commerce è disponibile l’Amazfit Bip 5 con uno sconto del 39% e lo paghi meno di 60 euro. Un’occasione irripetibile per uno dei migliori smartwatch disponibili oggi in questa fascia di prezzo.

L’Amazfit Bip 5 ha tutto quello che ti serve nella vita di tutti i giorni, a partire da una serie di sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Per gli amanti dell’attività fisica, invece, ci sono più di 120 modalità tra cui scegliere. Schermo ampio e con tante watch faces che mettono in risalto le informazioni principali, a partire dai passi effettuati. Ottima anche l’autonomia che con un utilizzo normale arriva fino a 10 giorni. A questo prezzo è un affare imperdibile.

Amazfit Bip 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ottima occasione per acquistare un orologio top a un prezzo alla portata di tutti. Da oggi trovi su Amazon l’Amazfit Bip 5 con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo a soli 54,90 euro. Si tratta del prezzo più basso dell’ultimo periodo per questo modello. La disponibilità dello smartwatch è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo in modo da testare tutte le funzionalità. Difficilmente questo orologio ti deluderà e a questo prezzo è uno dei bestseller presenti sul sito, come testimoniano le oltre 1000 unità vendute nell’ultimo mese.

Amazfit Bip 5: funzionalità e caratteristiche

Lo smartwatch del brand cinese è equipaggiato con un display da 1,91", in vetro temperato ricoperto da un rivestimento anti-impronte. Potrai così gestire la app con la massima comodità, ottenendo sempre un’ottima visibilità anche nei contesti più illuminati. Puoi effettuare chiamate o rispondere a quelle in arrivo direttamente dal polso, grazie alla connessione Bluetooth al telefono e utilizzando l’altoparlante e il microfono integrati nell’orologio. In questo modo, non dovrai interrompere ciò che stai facendo. È possibile selezionare i contatti in rubrica o fare il numero tramite tastierino numerico. Utilizza il sistema operativo Zepp OS 2.0, grazie al quale puoi scaricare oltre 70 app, tra cui alcuni giochi.

Amazfit Bip 5 è utile anche per chi vuole restare in forma, dato che offre oltre 120 modalità sportive ed è ideale per chi ama svolgere sport in zone remote, visto che prevede 4 sistemi di posizionamento satellitare. Puoi integrare le già ricche informazioni contenute sullo smartwatch scaricando app compatibili per il fitness come Strava, adidas Running. Oltre al monitoraggio di parametri piuttosto comuni tra gli smartwatch (come battito cardiaco, ossigeno nel sangue, qualità del sonno), questo smartwatch offre anche la possibilità di monitorare il livello di stress per tutto il giorno, inviando notifiche di avviso in caso di letture anomale. Utilissimo per le donne il monitoraggio dei cicli mestruali.

