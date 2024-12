Sconto esagerato per lo smartwatch lowcost: prezzo stracciato

Fonte foto: Amazfit

Chi dice che per acquistare un buono smartwatch bisogna spendere più di 100 euro, sta raccontando una bugia. Basta conoscere un po’ il mercato e i modelli lanciati negli ultimi anni per capire che ci sono orologi che costano molto meno di 100 euro e che non hanno nulla da invidiare a quelli molto più costosi e blasonati. Questa descrizione ricalca alla perfezione l’Amazfit Bip 5, uno smartwatch con schermo grande e dotato di tutte le funzionalità più utili nella vita di tutti i giorni, disponibile su Amazon con uno sconto del 34% e che paghi meno di 60 euro. Un prezzo alla portata di tutti per un orologio smart che sicuramente non ti deluderà.

L’Amazfit Bip 5 si adatta perfettamente alla tua vita quotidiana e ai tuoi gusti grazie alle tante personalizzazioni che mette a disposizione. Uno smartwatch completo come dimostrano le oltre 120 modalità sportive e un set di strumenti dedicati alla salute che ti permette di tenere sotto controllo ogni singolo aspetto della tua salute, partendo naturalmente della frequenza cardiaca. Ti dimenticherai anche di ricaricarlo grazie all’autonomia che supera i 10 giorni. Un vero affare da non farsi scappare: è lui l’orologio da comprare per Natale.

Amazfit Bip 5 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il prezzo dell’Amazfit crolla definitivamente grazie allo sconto del 34% che te lo fa pagare solamente 59 euro. Un prezzo veramente basso per un orologio completo e con tutte le funzioni utili nella vita di tutti i giorni. Per rendere ancora più semplice l’acquisto, hai anche la possibilità di pagarlo in 3 rate da 19,67 euro al mese. Acquistandolo oggi lo ricevi nel giro di pochissimi giorni e per il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2025. Praticamente hai quasi due mesi di tempo per testarlo oppure lo puoi regalare per Natale senza nessun timore di non poterlo restituire.

Amazfit Bip 5: caratteristiche e funzionalità

Dal design alle caratteristiche, nell’Amazfit Bip 5 tutto è pensato per offrirti tutto quello di cui hai bisogno. L’orologio smart si presenta con uno schermo molto grande da 1,91 pollici che ti mostra tutte le informazioni di cui hai bisogno. Oltre all’orario, il numero di calorie bruciate, i passi effettuati e la frequenza cardiaca in tempo reale. Inoltre, il quadrante può essere personalizzato scegliendo tra oltre 70 watch face che hai a disposizione. Oltre a tutto questo, lo smartwatch è anche molto leggero e ti sembrerà quasi di non portarlo al polso.

L’orologio è una vera fucina di sorprese, come ad esempio le oltre 120 modalità sportive che hai a disposizione. Oltre alla classica corsa, ciclismo e nuoto, puoi selezionare anche allenamenti professionali che ti aiutano a migliorare le tue prestazioni. Hai anche la possibilità di misurare il VO2 Max, un valore preso a riferimento dagli atleti professionisti per capire il proprio stato di forma.

Non mancano tutta una serie di funzioni utili per tenere sotto controllo il proprio stato di salute. Oltre alla frequenza cardiaca e alla saturazione dell’ossigeno nel sangue che vengono monitorati in tempo reale, lo smartwatch ti fornisce anche un report sulla qualità del riposo notturno. Per le donne c’è anche l’app per il monitoraggio del ciclo.

In chiusura un paio di informazioni utili. Puoi scaricare più di 70 tra app e giochi che arricchiscono la tua esperienza di utilizzo. La batteria, invece, ha un’autonomia che arriva fino a 10 giorni, mentre attivando il risparmio energetico supera anche i 20 giorni.

