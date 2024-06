Amazfit GTR 3 Pro, il prezzo scende al minimo storico: affare per tutti

Fonte foto: Amazfit

Se c’è un’azienda che in questi anni ha investito e puntato sugli smartwatch, è sicuramente Amazfit. Il produttore cinese in questi anni ha lanciato tantissimi modelli differenti ed è riuscita anche a conquistare una buona fetta di mercato e il cuore di tanti utenti italiani. Lo ha fatto grazie a una filosofia di mercato ben precisa: dispositivi con tecnologie avanzate, realizzati con ottimi materiali e soprattutto disponibili a un prezzo che li rende dei veri best-buy. Quando, poi, li trovi anche in offerta, ecco che diventano veramente irresistibili.

Esattamente quello che accade oggi con l’Amazfit GTR 3 Pro, orologio top di gamma dotato di funzioni e di tecnologie veramente uniche. Il suffisso Pro non è messo a caso: lo smartwatch è un compagno affidabile per tutti coloro che vogliono monitorare il loro stato di salute e l’attività fisica. Hai a disposizione più di 150 modalità di allenamento e puoi controllare i principali parametri vitali in tempo reale. Il tutto al prezzo più basso di sempre. Il merito è della promo con doppio sconto che trovi su Amazon che fa sprofondare il prezzo al minimo storico e risparmi ben il 35%. Non approfittarne sarebbe un gravissimo errore. Per acquistarlo spedito direttamente da Amazon basta cliccare su questo link.

Amazfit GTR 3 Pro: prezzo, offerta e sconto

Se sei alla ricerca di un orologio smart veramente utile nella vita di tutti i giorni, l’Amazfit GTR 3 Pro è quello che fa per te. Oggi è disponibile a un prezzo di 129,90 euro, con un doppio sconto veramente unico: oltre a quello fisso del 30%, puoi applicare in pagina un coupon che fa scendere il prezzo di altri 10 euro. In questo modo lo sconto totale è del 35% e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate con il servizio Cofidis che attivi in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettui l’ordine).

N.B. Se dopo aver cliccato sul banner non vedi il prezzo dello smartwatch, bisogna cliccare sulla taglia e selezionare "GTR3Pro".

Amazfit GTR 3 Pro: caratteristiche e funzionalità

Lo smartwatch monitora con estrema precisione tutti i principali parametri relativi alla nostra salute: sonno, ossigeno nel sangue, battito cardiaco, massa corporea e tanto altro. Mentre fai sport, la funzione Virtual Pacer ti consente di monitorare le tue prestazioni confrontandole facilmente con delle semplici icone.

Dimenticherai di usare il telefono: tramite questo smartwatch Amazfit puoi gestire le chiamate, i messaggi, la tua musica preferita e tanto altro ancora direttamente dal polso. Ideale per ogni genere di attività, con oltre 150 stili sportivi tra i quali scegliere. Contapassi e tracciamenti di percorso super precisi grazie ai vari sistemi di navigazione satellitare supportati: navigazione satellitare GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS. Puoi anche usarlo al mare o in piscina, grazie all’impermeabilità fino a 5 ATM. Personalizzalo come vuoi, in base all’attività da svolgere e all’umore, grazie agli oltre 150 quadranti tra cui scegliere. Facile da usare, tramite l’assistente vocale Alexa e alla corona classica che rende la navigazione più semplice. Insomma, non gli manca proprio nulla, nemmeno un’autonomia che dira più di una settimana.

