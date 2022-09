Amazfit GTR 4, GTS 4 e GTS 4 Mini arrivano su Amazon Italia: i prezzi

Presentati a IFA Berlino a inizio settembre, sono ora disponibili anche su Amazon Italia i nuovi smartwatch Amazfit GTR 4, Amazfit GTS 4 e Amazfit GTS 4 Mini. Si tratta di tre modelli diversi tra loro nel design, un po’ meno nelle funzioni. Amazfit GTS 4 e GTR 4 sono in sostanza lo stesso orologio, ma in due formati diversi, mentre GTS 4 Mini è il piccolo di casa, più economico.

Amazfit GTR 4 ha uno stile classico (in foto), Amazfit GTS 4 ha il classico design simil Apple Watch e Amazfit GTS 4 Mini è un GTS 4 con schermo più piccolo, per spendere di meno. I tre smartwatch sono disponibili su Amazon e il modello Amazfit GTS 4 viene già proposto con un piccolo sconto sul prezo di listino.

Amazfit GTR 4 – Smartwatch da 1,43 pollici – Con GPS

Amazfit GTS 4 – Smartwatch da 1,75 pollici – Con GPS

Amazfit GTS 4 Mini – Smartwatch 1,65 pollici – Con GPS

Il display rotondo dello smartwatch Amazfit GTR 4 è di tipo AMOLED HD e misura 1,43 pollici, il vetro è antiriflesso e anti-impronta. Lo stile è classico, qusi vintage, anche se si adatta bene a look sportivi. I sensori monitorano la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue, frequenza respiratoria, qualità del sonno e i livelli di stress.

L’app che gestisce le funzioni di monitoraggio delle attività sportive, ben 150, è Zepp 2.0 e include anche il riconoscimento intelligente degli esercizi di allenamento della forza, dei movimenti, delle ripetizioni degli esercizi e delle pause tra un workout e l’altro.

Grazie al tracciamento GPS con polarizzazione circolare dual-band è possibile ottenere un controllo molto preciso sul percorso effettuato durante l’attività sportiva, anche senza lo smartphone.

Tramite connessione Bluetooth con lo smartphoneè possibile fare e ricevere telefonate e usare i comandi vocali di Alexa. La batteria ha una capacità di 475 mAh che secondo le specifiche del produttore assicurano un’autonomia di 14 giorni. Amazfit GTR 4 è disponibile su Amazon al prezzo di listino di 199,90 euro.

Amazfit GTR 4 – Smartwatch da 1,43 pollici – Con GPS

Il display di forma quadrata di Amazfit GTS 4 è un ampio AMOLED da 1,75 pollici, lo stile è sportivo e il cinturino è in silicone in tre colori: nero, bianco e rosa confetto.

Il monitoraggio della salute attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 include il sensore cardiofrequenzimetro (frequenza cardiaca) saturimetro SpO2 (saturazione di ossigeno nel sangue) frequenza respiratoria, monitoraggio del sonno e dei livelli di stress.

Le funzioni di Amazfit GTS 4 coordinate dall’app Zepp includono il riconoscimento intelligente degli esercizi di allenamento della forza, il riconoscimento automatico dei movimenti e contare le ripetizioni degli esercizi così come tracciare le pause. Le attività sportive monitorabili sono 150.

Il posizionamento è particolarmente accurato e basato sul tracciamento GPS a polarizzazione circolare dual-band. Inoltre, il percorso potrà poi essere importato nell’app Zepp. Tramite il Bluetooth possiamo rispondere o fare chiamate con l’orologio e usare Alexa.

La batteria con capacità di 300 mAh, secondo le specifiche del produttore ha un’autonomia di 8 giorni. Amazfit GTS 4 è disponibile su Amazon ad un prezzo di listino di 229 euro, ma scontato costa 199,90 (-13%, -29,10 euro).

Amazfit GTS 4 – Smartwatch da 1,75 pollici – Con GPS

Il display di Amazfit GTS 4 Mini è un AMOLED e misura 1,65 pollici. Questo smartwatch è leggerissimo, pesa appena 19,1 grammi e ha uno spessore altrettanto piccolo di 9,15 mm. I colori disponibili per il cinturino in silicone sono nero, bianco, rosa e blu.

Le funzioni di monitoraggio della salute includono il sensore per la frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue (SpO2) e misurazione dello stress.

Sono monitorabili oltre 120 attività sportive, con il riconoscimento automatico di 7 sport: camminata, camminata indoor, corsa all’aperto, tapis roulant, ciclismo all’aperto, ellittica, vogatore.

Il tracciamento GPS dei percorsi è dato dalla presenza di cinque sistemi satellitari e la batteria, secondo le dichiarazioni del produttore, ha un’autonomia di 15 giorni. Amazfit GTS 4 Mini è disponibile su Amazon ad un prezzo di listino di 99,90 euro.

Amazfit GTS 4 Mini – Smartwatch 1,65 pollici – Con GPS

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.