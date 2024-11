Amazfit GTS 2, lo sconto Black Friday è clamoroso: costa pochissimo

Fonte foto: Amazfit

L’offerta è di quelle da cogliere al volo, sia perché si tratta di una delle promo anticipate del Black Friday (e quindi potrebbe terminare da un momento all’altro) sia perché lo sconto è così elevato che diventa immediatamente un best-buy. Il protagonista di questa offerta è l’Amazfit GTS 2, orologio smart pensato per la vita di tutti i giorni disponibile oggi su Amazon con uno sconto imperdibile del 45%. Il prezzo scende sotto i 60 euro e approfitti del minimo storico e del miglior prezzo web per questo modello. Se stai cercando un orologio economico da acquistare, lui è uno dei migliori che puoi trovare oggi.

Lo smartwatch è il classico modello che puoi utilizzare nella vita di tutti i giorni. Schermo ampio e con ottima luminosità (forma rettangolare che ricorda molto l’Apple Watch), monitoraggio continuo della salute (frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue in primis) e più di 90 modalità di allenamento, tra cui corsa, ciclismo e nuoto (è anche impermeabile). E la batteria non ti tradisce con un’autonomia di una settimana.

Amazfit GTS 2

Amazfit GTS 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi puoi acquistare l’Amazfit GTS 2 a un prezzo di 59,90 euro, con uno sconto del 45% su quello consigliato. Per l’orologio smart si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e anche del miglior prezzo di tutto il web. Non approfittarne sarebbe un grave errore per un orologio che non ha nulla da invidiare a quelli più costosi e blasonati.

Acquistandolo oggi lo ricevi anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine) e per il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2025. Questo ti permette sia di testarlo con tutta calma, ma anche di acquistarlo oggi e di regalarlo in vista del Natale.

Amazfit GTS 2

Amazfit GTS 2: caratteristiche e funzionalità

L’Amazfit GTS 2 è l’ideale per chi fa sport, grazie alle oltre 90 modalità sportive incluse, riportando un preciso report analitico visualizzabile comodamente sul telefono tramite app. Possibilità di usarlo anche in acqua, fino a una profondità di 50 metri (5ATM), quindi è utilizzabile anche da chi pratica nuoto, sport outdoor sotto la pioggia o attività subacquee. Monitoraggio preciso della frequenza cardiaca, invia notifiche in caso di anomalie sia a riposo che durante l’attività; come preciso è il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue. Molto interessante poi il monitoraggio del livello di stress, avvisandoti quando è elevato, così da prendere i dovuti provvedimenti per evitare effetti nocivi sulla salute. Non poteva mancare il monitoraggio sulla qualità del sonno (sonno leggero, sonno profondo, periodi REM9), fornendo analisi e suggerimenti per dormire meglio.

Puoi rispondere al telefono direttamente dal polso, così come leggere i messaggi in entrata. Tante le funzioni utili per la vita di tutti i giorni, come la modalità "Non disturbare", il cronometro, le previsioni del tempo, sveglie e il timer. La batteria assicura un’autonomia media di 6 giorni, quindi non dovrai ricaricarlo spesso. Tantissimi template disponibili per personalizzare l’interfaccia utente, mentre il livello di luminosità fa sì che sia visibile anche in contesti di forte luce.

Amazfit GTS 2