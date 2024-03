Amazfit GTR Mini, prezzo al minimo: è da comprare subito

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Chi afferma che per acquistare uno smartwatch con ottime funzionalità bisogna spendere centinaia di euro si sbaglia di grosso. Molto probabilmente non è un grande conoscitore del mercato e dei tanti modelli che assicurano un rapporto qualità-prezzo elevatissimo. Un esempio è l’Amazfit GTR Mini, orologio intelligente che offre tutto quello che cerchi solitamente in wearable top di gamma: monitoraggio completo della salute, tante modalità di allenamento e un GPS che trova la tua posizione in modo preciso e rapido.

Abbiamo accennato al prezzo. Gli smartwatch Amazfit di per sé hanno un prezzo più abbordabile rispetto ai competitor, ma questo Amazfit GTR Mini è qualcosa di eccezionale. E il motivo è molto semplice: la straordinaria offerta disponibile oggi su Amazon. Lo trovi con una promo speciale che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben il 24% su quello di listino. Per uno smartphone che costa già poco si tratta di uno sconto tutt’altro che trascurabile. Approfittane immediatamente: la promo potrebbe scadere molto presto.

Amazfit GTR Mini in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un super sconto da non farsi sfuggire per nessun motivo. Oggi trovi l’Amazfit GTR Mini in promo speciale a un prezzo di 99 euro con uno sconto del 24%. Si tratta del minimo storico in questi ultimi mesi e anche una delle migliori offerte che puoi trovare online per un dispositivo di questo genere. Inoltre, la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi e hai la possibilità di testarlo con tutta calma avendo 30 giorni di tempo per effettuare il reso (approfitta di questo vantaggio finché sei in tempo, le condizioni cambieranno dal 25 marzo).

Amazfit GTR Mini: la scheda tecnica

L’Amazfit GTR Mini è a tutti gli effetti un orologio top di gamma e sarebbe un errore trattarlo diversamente. A dispetto di dispositivi con caratteristiche simili, questo orologio costa però molto meno. Passiamo in rassegna le caratteristiche principali di questo Amazfit GTR Mini partendo dal design. Lo schermo ha la classica forma circolare che ricorda molto quella di un orologio analogico. Puoi anche personalizzare il display scegliendo tra gli oltre 80 quadranti disponibili gratuitamente. La batteria ha un’autonomia che può arrivare fino a un massimo di 30 giorni utilizzando la modalità orologio con risparmio energetico.

Gli amanti del fitness hanno a disposizione un numero di esercizi veramente elevato. Puoi scegliere tra più di 120 sport differenti, tra cui alcuni di livello professionale. Per ogni attività l’orologio è in grado di raccogliere tanti dati e a fine allenamento ti mette a disposizione anche un report completo. L’orologio è dotato di un GPS che sfrutta i principali sistemi di geolocalizzazione e ti mostra la tua posizione in pochissimi secondi.

Non manca un set completo per quanto riguarda il monitoraggio della salute. L’orologio integra un sistema ad hoc che controlla in tempo reale tantissimi parametri differenti, a partire dal battito cardiaco e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Se nota qualche dato anomalo vieni avvisato immediatamente tramite una notifica. Non manca il monitoraggio del sonno con un report completo sulla qualità del riposo notturno. Se sei troppo stressato, invece, hai a disposizione una funzionalità ad hoc che ti mostra il tuo livello di stanchezza mentale.

Puoi anche installare applicazioni extra tramite l’app store, mentre già presenti trovi tante funzionalità utili per la produttività.

