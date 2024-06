Amazfit Helio Ring arriva in Italia: cosa fa e quanto costa

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Amazfit Helio Ring, il nuovo e attesissimo smart ring di Zepp Health Corporation destinato agli sportivi è ufficialmente disponibile per il mercato europeo

Zepp Health Corporation ha annunciato ufficialmente l’arrivo del nuovissimo Amazfit Helio Ring sul mercato europeo. Si tratta di uno degli smart ring più attesi di questa stagione, ed è sviluppato principalmente per aiutare gli sportivi nel monitoraggio dei parametri vitali e non solo: l’anello ha anche delle funzioni avanzate per il controllo della qualità del sonno e della prontezza mentale e fisica.

Amazfit Helio Ring: scheda tecnica

L’Amazfit Helio Ring è realizzato in lega di titanio, un materiale che lo rende estremamente leggero e resistente. È anche impermeabile fino a 10 ATM e anche chi pratica sport acquatici può utilizzarlo per monitorare le proprie condizioni di salute.

Come anticipato il dispositivo è in grado di rilevare diversi parametri vitali come il battito cardiaco, i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e la VO2 Max, il massimo volume di ossigeno consumato al minuto durante l’attività fisica.

Durante il riposo, l’anello consente di monitorare diversi parametri come la qualità del sonno, il tempo di recupero, le variazioni della frequenza cardiaca e la frequenza cardiaca a riposo.

Collegando il device allo smartphone tramite Bluetooth, tutti i dati raccolti che vengono archiviati all’interno dell’App Zepp (disponibile per Android e iOS) mostrando all’utente una panoramica completa sulle sue condizioni generale e aiutarlo a ottimizzare gli allenamenti e i recuperi per migliorare le proprie prestazioni.

Inoltre, partendo proprio dai dati raccolti durante gli allenamenti (la cosa vale solo per la corsa), il dispositivo è anche in grado di fare una previsione dei risultati delle prossime gare e suggerire percorsi più intensivi o più mirati.

Il device può essere utilizzato anche con app di terze parti come Adidas Running, Strava, Komoot, Relive, Google Fit e Apple Health.

Garantita la compatibilità anche con Zepp Aura che, grazie al rilevamento dei dati biometrici, fornisce consigli personalizzati per migliorare il riposo e la qualità del sonno e Zepp Fitness Membership, che permette di accedere a Zepp Coach, il personal trainer virtuale che aiuta a migliorare le prestazioni sportive e il benessere fisico degli utenti.

La ricarica è wireless con circa 1 ora e 40 minuti è possibile raggiungere il 100%. Stando alle dichiarazioni del produttore l’autonomia è di circa quattro giorni.

Amazfit Helio Ring: prezzo e disponibilità

Come ben specificato da Zepp Health Corporation, per sfruttare al meglio le potenzialità di Amazfit Helio Ring e garantire un monitoraggio a 360°, questo smart ring può essere abbinato a uno degli smartwatch dello stesso produttore.

Per questo motivo, l’arrivo sul mercato di questo device è caratterizzato anche da una serie di bundle che permettono agli utenti di acquistare smartwatch e smart ring a un prezzo scontato.

Amazfit Helio Ring + Amazfit Cheetah Pro: 449,90 euro

Amazfit Helio Ring + Amazfit T-Rex Ultra: 549,90 euro

Amazfit Helio Ring + Amazfit Falcon: 649,80 euro

Per chi, invece, preferisce acquistare solamente l’anello smart ha un prezzo consigliato al pubblico di 299 euro.

Sul sito ufficiale, almeno per il momento, Amazfit Helio Ring è disponibile in un numero limitato di taglie ma, stando alle dichiarazioni dell’azienda produttrice, già dalle prossime settimane saranno disponibili altre misure, per soddisfare tutte le esigenze degli utenti.