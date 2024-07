Zepp Health lancia Zepp OS 4 con GPT-4o: l'AI nello smartwatch

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Amazfit

Amazfit ha presentato ufficialmente il nuovo Zepp OS 4 che introduce per tutti i modelli di smartwatch compatibili le nuove funzionalità basate su ChatGPT-4o, il modello più recente rilasciato da OpenAI.

Con questo update, non solo il sistema operativo ottiene moltissime nuove funzionalità smart, ma diventa anche molto più immediato e in grado di comprendere pienamente le richieste dell’utente, con la promessa di un miglioramento della user experience e un maggior livello di coinvolgimento nell’attività sportiva e nell’utilizzo quotidiano.

Amazfit Balance – Versione con cassa da 46 mm – Zepp OS 4

Zepp OS 4, le principali novità

La prima novità annunciata da Amazfit riguarda Zepp Flow, l’assistente vocale a bordo degli smartwatch del brand, a cui viene integrato ChatGPT-4o. In questo senso, quindi, l’azienda produttrice garantisce una miglior comprensione del linguaggio naturale e gli utenti ora possono controllare i device tramite comandi vocali senza dover utilizzare parole chiave per l’attivazione e senza dover toccare il display.

Con questo aggiornamento è possibile, ad esempio, avviare una chiamata utilizzando solo la propria voce o rispondere ai messaggi su WhatsApp (al momento solo su Android). Bisogna segnalare però che, per ora, questa funzione è disponibile solo in inglese e in tedesco mentre per la lingua italiana bisognerà attendere la fine di luglio, così come per l’integrazione su iOS.

Si rinnova anche l’interfaccia grafica che diventa più intuitiva e migliora l’interazione dell’utente con il touch. Cambiano le funzionalità del Bluetooth con i vari device Amazfit che con questo update saranno in grado di controllare gli speaker Sonos, i prodotti Garmin e le action-cam prodotte da GoPro e DJI.

Con l’aggiornamento a Zepp OS 4 sono disponibili anche delle nuove mini app che l’utente può utilizzare per il monitoraggio dei parametri vitali e il fitness. Tra le novità Workout Extension (da scaricare sullo store ufficiale) che consente di personalizzare l’interfaccia dello smartwatch durante l’allenamento e riorganizzarla in base ai propri obiettivi.

Sempre per quanto riguarda la salute e l’attività sportiva, l’update migliora il monitoraggio delle condizioni dell’utente e aggiunge molte altre funzionalità per il fitness, come la cadenza della pedalata e i misuratori di potenza per ciclismo.

L’intelligenza artificiale, oltretutto, va a migliorare anche il funzionamento di alcune delle applicazioni già installate sullo smartwatch come Zepp Aura, il servizio in abbonamento per monitorare qualità del sonno e livelli di stress, e Zepp Coach, utile per creare piani di allenamento personalizzati in base ai propri obiettivi.

Quando arriva Zepp OS 4

Il nuovo Zepp OS 4 è già disponibile per gli smartwatch Amazfit Balance (in foto) e Amazfit Active e può già essere scaricato gratuitamente dagli utenti. Stando alle dichiarazioni ufficiali di Amazfit, entro la fine del 2024, l’aggiornamento arriverà anche per i possessori di Amazfit T-Rex Ultra, Amazfit Falcon e Amazfit Cheetah.

Amazfit Active– Versione con cassa da 42 mm – Zepp OS 4