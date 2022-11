Black Friday 2022: come trovare le migliori offerte del giorno

Quando inizia il Black Friday? Molto prima di quanto immaginiate. Se fino a qualche anno fa il venerdì nero dei super sconti coincideva con il giorno successivo al Thanksgiving day, quindi con il quarto venerdì del mese di novembre, oggi la tradizione resta solo sulla carta. I vari negozi di e-commerce, seguiti a ruota da centri commerciali e catene della grande distribuzione, hanno anticipato sempre più l’inizio degli sconti, stravolgendo le abitudini d’acquisto degli utenti.

Così, anche se il Black Friday 2022 è il 25 novembre, offerte e sconti cominciano con una settimana di anticipo. Su Amazon, infatti, le prime promozioni esclusive per il Black Friday cominceranno a vedere la luce già dal 18 novembre e ci accompagneranno fino al 28 novembre, giorno del Cyber Monday. Per il 25 novembre, però, tutte le catene di tecnologia ed elettrodomestici hanno in serbo delle promo esclusive.

Cosa è il Black Friday

Il Black Friday è una ricorrenza statunitense che oramai ha preso sempre più piede anche in Italia. Lanciata per la prima volta negli Stati Uniti addirittura nel 1924 dai magazzini Macy’s, negli ultimi dieci anni ha preso piede anche nel resto del Mondo. Il Black Friday ricorre ogni anno il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento ed è pensato appositamente per iniziare il periodo degli acquisti natalizi. Solitamente in questa giornata i grandi magazzini, i centri commerciali e oramai anche gli e-commerce lanciano offerte imperdibili su migliaia di prodotti, dalla tecnologia, all’abbigliamento, fino ai prodotti per la casa come gli elettrodomestici.

Il Black Friday 2022 si tiene il 25 novembre, mentre il 28 novembre ci sarà il Cyber Monday, un’altra giornata di offerte imperdibili dedicate, però, solo al mondo della tecnologia.

Offerte Amazon Black Friday 2022: quando ci sono

Il Black Friday 2022 di Amazon comincia in anticipo. Il sito di e-commerce, infatti, lancerà le prime offerte esclusive già dal 18 novembre e proseguirà fino al 28 novembre. In totale saranno 10 giorni di offerte esclusive con promo flash da non perdere per nessun motivo. Per il 25 novembre, giorno vero e proprio del Black Friday, ci saranno promo che dureranno solamente ventiquattro ore e che bisognerà essere velocissimi nell’approfittarne.

Come trovare offerte Amazon Black Friday 2022

A dispetto di quanto possiate pensare, trovare le offerte Amazon Black Friday 2022 è più semplice di quanto pensiate. Per facilitare lo shopping degli utenti, infatti, il gigante dell’e-commerce raggruppa le offerte del giorno e le flash offer all’interno di una sezione apposita del sito: non dovrete far altro che aprire la pagina dedicata e spulciarla sino a trovare quello che vi interessa. Alcuni trucchetti, però, vi aiuteranno a rimanere sempre aggiornati e trovare il prodotto che volevate acquistare da tempo. Prima di tutto, è più che consigliabile iscriversi ad Amazon Prime, il servizio di consegna gratuita del gigante del commercio elettronico vi permette di ricevere in pochissimo tempo i prodotti acquistati durante il Black Friday.

Altro trucco che vi consigliamo di seguire è quello di iscrivervi gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte tecnologiche e ai prodotti per la casa. In questo modo riceverete in tempo reale le notifiche con le migliori promo del momento e sulle offerte flash che Amazon deciderà di lanciare.

Offerte Amazon Black Friday: cosa comprare

Nella migliore delle tradizioni statunitensi, le offerte Amazon per il Black Friday riguardano un po’ tutte le categorie merceologiche. Gran parte dell’attenzione sarà ovviamente rivolta a prodotti e gadget hi-tech, ma spulciando nell’immenso catalogo del portale ideato da Jeff Bezos sarà possibile trovare un po’ di tutto: dagli utensili per la casa a capi d’abbigliamento, dalle valige ad accessori per l’automobile. Insomma, se dovete acquistare qualcosa, vi consigliamo vivamente di controllare periodicamente la pagina delle offerte Amazon, dove trovare le migliori offerte del giorno su prodotti di ogni tipo.

