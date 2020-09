Dal 2018 l’azienda di Jeff Bezos è entrata anche nel campo del commercio elettronico nel settore B2B, presentando la versione italiana di Amazon Business. Questo marketplace, esclusivo per imprese e professionisti con partita IVA, consente di rendere più agile e veloce comprare online i prodotti necessari alla propria attività, mettendo a disposizione una serie di servizi e funzionalità dedicate. In questa guida abbiamo analizzato come funziona Amazon Business, una recensione per vedere da vicino quali vantaggi offre e soprattutto a chi conviene aprire un account aziendale. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Cos’è Amazon Business

Amazon Business è un nuovo servizio messo a disposizione da un paio d’anni da Amazon Italia, attraverso il portale web italiano del famoso e-commerce americano. In particolare, si tratta di un marketplace riservato alle aziende e ai professionisti con partita IVA, dove trovare una selezione con oltre 250 milioni di prodotti dedicati al settore business, con articoli pensati appositamente per l’attività aziendale e lo svolgimento della propria professione.

Questa piattaforma è stata creata per semplificare la vita di imprese e imprenditori, infatti rispetto al marketplace tradizionale di Amazon.it si possono trovare solo prodotti per le necessità professionali, una soluzione che consente di usufruire di un ambiente esclusivo per evitare di perdere tempo. Ciò consente di trovare milioni di articoli a prezzi competitivi, per comprare online e ricevere la merce al proprio domicilio o in azienda, con un sistema ottimizzato per la gestione della fatturazione elettronica.

Come funziona Amazon Business

Andiamo ad analizzare il funzionamento di Amazon Business, per capire meglio quali servizi propone rispetto all’e-commerce classico dell’azienda di Jeff Bezos. Innanzitutto per accedere bisogna registrarsi e creare un account aziendale, una procedura semplice che richiede appena pochi minuti. Ovviamente l’iscrizione è gratuita, inoltre è possibile scegliere se usare lo stesso profilo Amazon per i clienti normali convertendolo in un account business, oppure se registrarsi con un profilo dedicato differente da quello consumer.

Ad ogni modo, durante l’iscrizione è necessario indicare un indirizzo email e una password, quindi nel passaggio successivo bisogna compilare un apposito form inserendo alcune informazioni sulla propria azienda o attività professionale. In questo caso è necessario avere a disposizione i dati in merito alla ragione sociale, al numero di partita IVA e all’indirizzo fiscale, per automatizzare l’invio delle fatture elettroniche e agevolare i processi di acquisto e contabilizzazione delle spese effettuate. Ecco tutti i servizi di Amazon Business accessibili dopo la creazione dell’account.

Account condivisi

Una prima differenza tra l’account Amazon Business e quello tradizionale sta nella modalità multiutente, una prerogativa del servizio proposto dall’azienda americana per il settore corporate. In pratica è possibile condividere l’accesso all’account a tutti i dipendenti autorizzati, anche applicando limiti di spesa personalizzati, in questo modo si può usare un unico profilo per gestire tutti gli acquisti online dell’impresa. Ciò permette di semplificare le attività di fornitura, inoltre è possibile monitorare in modo accurato le spese, grazie agli strumenti di tracciamento e rendicontazione presenti nell’account.

Fatturazione elettronica

Tutti gli acquisti realizzati su Amazon Business prevedono il rilascio della fattura elettronica, un servizio automatizzato previsto per quasi tutti i prodotti venduti direttamente da Amazon e da una serie di rivenditori convenzionati. Per ricevere i documenti basta registrare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), dopodiché le fatture elettroniche saranno inviate in formato XML-PA, con la possibilità di scaricarle in PDF dalla sezione I miei ordini o in quella Analisi acquisti. Le fatture sono dettagliate per ottimizzare la contabilizzazione degli acquisti, inoltre i prodotti non disponibili con la fattura sono sempre segnalati.

Integrazione con il gestionale aziendale

Una funzionalità molto interessante è senza dubbio l’integrazione di Amazon Business con il gestionale aziendale, per semplificare la gestione degli ordini e rendere più veloce la registrazione delle fatture di pagamento. Attraverso tag e codici personalizzati, infatti, è possibile automatizzare alcuni processi come gli acquisti ricorrenti, riducendo al minimo le tempistiche e garantendo la massima continuità operativa, con forniture sempre puntuali e programmate in base alle esigenze del proprio business.

Modalità di acquisto e pagamento

Con Amazon Business è possibile scegliere la modalità di pagamento più adatta alle proprie necessità, ad esempio usando carte di credito o debito oppure optando per l’addebito diretto. Allo stesso tempo è possibile integrare i sistemi di pagamento con alcune tecnologie digitali, per ottimizzare la gestione della supply chain aziendale, tra cui le soluzioni cloud di SAP Ariba, Coupa e JAGGAER. Gli strumenti possono essere condivisi all’interno del gruppo di acquisto aziendale, autorizzando soltanto alcuni utenti oppure l’intero team inserito nell’account business.

Resi e consegne

Tra i valori aggiunti del servizio proposto da Amazon Business c’è il servizio di consegna rapida, gestito attraverso l’avanzata rete di logistica dell’azienda americana. Le spedizioni di importo ridotto prevedono un costo addizionale, ad ogni modo Amazon propone consegne gratuite sopra i 29 euro di spesa, quindi considerando le necessità aziendale quasi tutte le spedizioni non prevedono commissioni addizionali. Inoltre è possibile usufruire delle consegne veloci in appena 1 giorno, con una procedura semplificata per il reso gratuito della merce da restituire.

Analisi e monitoraggio degli acquisti

Uno dei benefici inclusi nel servizio Amazon Business è la possibilità di monitorare ogni acquisto, utilizzando gli strumenti inclusi nell’account aziendale per analizzare i pagamenti, le fatture, le spese mensili e realizzare report personalizzati in base alle proprie esigenze. Da non sottovalutare sono le funzionalità per escludere alcune categorie di prodotti, oppure per attivare canali preferenziali per alcuni venditori o articoli specifici, rendendo il processo di acquisto individuale, veloce e sicuro.

Amazon Business Prime

Per beneficiare di alcuni dei servizi indicati, come le consegne gratuite in un giorno oppure l’account multiutente, è necessario attivare il piano Business Prime, la versione aziendale di Amazon Prime. In questo caso non sono presenti servizi come Prime Video o Amazon Music, ma è possibile accedere a tutte le funzionalità aggiuntive del profilo business non incluse nel piano di base gratuito. Inoltre sono compresi sconti progressivi in base all’importo speso, gli strumenti avanzati di analytics degli acquisti e le consegne pianificate.

Un altro servizio incluso è Amazon Guided Buying, un sistema con il quale creare policy aziendali personalizzate per gestire gli acquisti su Amazon Business, configurando in modo unico ogni profilo degli utenti che fanno parte dell’account aziendale. Il costo di Business Prime dipende dal piano tariffario scelto, con soluzioni per le piccole imprese e i professionisti a partire da 36 euro l’anno IVA esclusa, fino alle soluzioni per le grandi aziende con un prezzo di 2 mila euro l’anno IVA esclusa. Ecco tutti i dettagli sui profili di Business Prime.

Basic, 36 euro l’anno + IVA fino a 3 utenti;

Small, 100 euro l’anno + IVA fino a 10 utenti;

Medium, 250 euro l’anno + IVA fino a 100 utenti;

Unlimited, 2.000 euro l’anno + IVA con utenti illimitati.

A chi si rivolge il servizio Amazon Business

Amazon Business è un servizio che si rivolge a tutti i clienti aziendali, sia privati che pubblici, compresi tutti i lavoratori titolari di una partita IVA. In particolare, questo marketplace è dedicato a PMI, grandi aziende, liberi professionisti, lavoratori autonomi, scuole, multinazionali e ditte individuali. Inoltre è anche possibile iscriversi per vendere su Amazon Business, rispondendo alla domanda delle imprese proponendo i propri prodotti, un modo per intercettare le richieste del campo della vendita online nel settore B2B.

Quali vantaggi offre Amazon Business

Utilizzando il servizio Amazon Business è possibile usufruire di una serie di vantaggi, tra cui la possibilità di ricevere sconti sugli acquisti frequenti, trovando un’ampia scelta di prodotti di ogni genere, dall’ambito industriale all’elettrotecnica, dal materiale formativo agli articoli di cancelleria. Allo stesso tempo è possibile semplificare i processi di acquisto, beneficiare delle consegne gratuite e rapide su milioni di prodotti, con un’esperienza personalizzata e la gestione unificata attraverso un solo account aziendale con accesso multiplo.

A chi conviene Amazon Business

Sicuramente Amazon Business rappresenta uno dei servizi digitali più interessanti per in ambito B2B, in quanto rispetto ad altri e-commerce specializzati sul portale americano si possono trovare tutti i prodotti in un unico marketplace. I costi dell’abbonamento Business Prime sono abbastanza contenuti, considerando che il piano base parte da appena 36 euro l’anno + IVA con accesso per 3 utenti, mentre per una media impresa bastano 250 euro l’anno + IVA per includere fino a 100 utenti nell’account aziendale.

Amazon Business è indicato per tutte le imprese e i professionisti che vogliono semplificare gli acquisti, per automatizzare e velocizzare la gestione delle forniture eseguendo questo processo online. Inoltre si adatta facilmente a qualsiasi realtà, dal negozio di quartiere alla grande azienda, consentendo anche di risparmiare sugli acquisti realizzati con maggiore frequenza. Ad ogni modo è senz’altro un servizio da provare attivando l’account di base gratuito, per capire se effettivamente è adatto alle proprie necessità e permette di ottimizzare l’attività aziendale o professionale.