Amazon, questo computer portatile in offerta con l'80% di sconto: offerta shock

Ci sono dei giorni in cui su Amazon trovi delle offerte con degli errori di prezzo che non devi farti scappare per nessun motivo. Prodotti con sconti che superano il 70% e che ti permettono di risparmiare centinaia se non migliaia di euro. Oggi è esattamente uno di quei giorni. Il merito è dello sconto del 77% che trovi sul sito di e-commerce per questo computer portatile di ultima generazione. Un notebook con uno schermo molto grande e pensato per chi è alla ricerca di un dispositivo economico, ma allo stesso tempo con ottime caratteristiche e soprattutto un ottimo prezzo.

Grazie alla promo Amazon, infatti, acquisti questo computer portatile con uno sconto del 77% e risparmi ben 1.000 euro rispetto a quello di listino. Un prezzo mai visto prima per un portatile che di certo non ti delude e che soddisfa tutte le tue esigenze. Soprattutto a un prezzo inferiore ai 300 euro. Una cifra con cui solitamente acquisti notebook con caratteristiche molto inferiori. Un vero best-buy nella sua categoria e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis. Un vero affare e un errore di prezzo da non farti scappare.

Computer portatile SGIN: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta incredibile come capita poche volte su Amazon. Il notebook SGIN è in offerta con uno sconto del 77% che fa crollare il prezzo a 299,99 euro. Il risparmio netto è di 1000 euro, un errore di prezzo come capita poche volte sul sito di e-commerce. E non è tutto: acquistandolo oggi lo ricevi a casa in pochissimi giorni e hai anche la possibilità di effettuare il reso gratuito fino a 30 giorni dall’acquisto. Inoltre, puoi dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto e che puoi attivare durante il check-out.

Computer portatile SGIN: le caratteristiche tecniche

Non è un mostro di potenza, ma questo laptop che troviamo oggi in offerta ha tutto quello che si richiede a un dispositivo di questo genere. Perfetto per un utilizzo casalingo, per lo studio o per lavorare in smartworking. La scheda tecnica racconta di un notebook con ottime prestazioni e con a bordo il sistema operativo Windows. Vediamo più a fondo.

Il computer portatile SGIN è dotato di un schermo molto grande da 17,3", ma le dimensioni restano compatte grazie a cornici molto sottili. La potenza è assicurata da un ottimo processore Intel, supportato da 8GB di RAM e da un SSD da 512GB. La memoria può essere aumentata di altri 512GB utilizzando una scheda SF. In alternativa puoi sostituire l’SSD con un modello da 1TB.

Supporta qualsiasi tipologia di connessione grazie alla presenza di un buon numero di porte. Presente anche il jack audio da 3,5 mm e lo slot microSD. Non manca una porta USB-C e 2 porte USB 3.0, per il massimo della connettività quando lavori. Grazie all’utilizzo di ottimi materiali, è molto leggero e lo puoi portare nello zaino senza troppi problemi. La batteria assicura un’autonomia per tutto il giorno.

