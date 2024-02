Amazon Echo Hub è finalmente arrivato in Italia

Fonte foto: Amazon

Annunciato a settembre 2023, finalmente arriva in Italia Amazon Echo Hub. Si tratta di un prodotto molto simile e allo stesso tempo molto diverso da Amazon Echo Show 8, al quale esteticamente somiglia moltissimo.

Echo Hub, come dice il nome, non è uno Smart Display ma un hub di collegamento per i device smart già presenti in casa. Una sorta di centro di controllo touch, per fare con le dita le stesse cose che possiamo già fare con la voce.

Amazon Echo Hub – Pannello di controllo smart da 8 pollici

Amazon Echo Hub: caratteristiche tecniche

Amazon Echo Hub è sostanzialmente uno schermo, senza un supporto d’appoggio (è optional), che va fissato a parete. Il display touch è da 8 pollici, con risoluzione 1.280×800 pixel e una cornice abbastanza visibile ma in pieno stile Amazon Echo.

Lo schermo può essere personalizzato, ma non completamente, per avere i vari pannelli di gestione dei singoli dispositivi nell’ordine preferito.

Sulla cornice ci sono dei sensori di prossimità, che permettono di attivare la funzione Contenuti adattivi: in pratica quando viene rilevata la presenza dell’utente lo schermo mostra l’interfaccia personalizzata ed eventuali promemoria già impostati.

Amazon Echo Hub gira tutto intorno alla connettività, visto che da solo serve a ben poco. E’ compatibile con i nuovi standard Matter e Thread, quindi è in grado di collegarsi a migliaia e migliaia di dispositivi smart tramite WiFi 5, Bluetooth Low Energy, Zigbee.

Ha degli altoparlanti integrati, ma di bassa potenza e di qualità inferiore a quelli degli altri dispositivi Echo.

Amazon Echo Hub: quanto costa

Come già anticipato durante la presentazione di settembre, Amazon Echo Hub ha un prezzo di 199,99 euro. E’ disponibile solo su Amazon, come ormai la maggior parte dei prodotti Echo, e ha un solo accessorio: una base di supporto che costa 34,99 euro.