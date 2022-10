Amazon Fire TV Cube 2022 è arrivato in Italia: quanto costa e cosa fa

La continua ricerca del telecomando è finalmente finita. Con il nuovissimo Fire TV Cube, Amazon rilascia la terza generazione del suo famoso lettore multimediale che combina streaming video e controllo vocale. Questo in poche parole consente di gestire i contenuti sulla propria TV in modo semplice e conveniente direttamente dal divano di casa utilizzando il controllo vocale Alexa integrato. Basterà infatti dire "Alexa, accendi la TV", oppure "Alexa, apri Prime Video" per guardare i propri canali preferiti, ma anche per accedere alle App, e, cosa non meno importante, alzare e abbassare il volume.

Amazon Fire TV Cube 2022 – Alexa, WiFi 6E e 4K

Fire TV Cube 2022: caratteristiche tecniche

In qualità di lettore multimediale in streaming più veloce di tutti i tempi, il nuovo Fire TV Cube promette intrattenimento totale e controllo vocale sofisticato in un solo dispositivo. Secondo Amazon il Fire TV Cube di terza generazione è il 20% più potente rispetto a quello di generazione precedente. Questo grazie soprattutto all’integrazione di un nuovo processore octa-core da 2,0 GHz.

Fire TV arriva per la prima volta con un ingresso HDMI integrato. A questo ingresso è quindi possibile collegare un decoder Sky (attualmente l’unico compatibile) e controllare la TV con Alexa o, se si preferisce, con il telecomando vocale Alexa di Fire TV.

Inoltre Fire TV Cube è anche il primo multiplayer in streaming che supporta il WIFi 6E (a tre bande) e quindi consente un’esperienza di streaming 4K assolutamente fluida. Come qualsiasi lettore multimediale di ultima generazione che si rispetti è compatibile con le tecnologie Dolby Vision, HDR e con l’audio Dolby Atmos.

Non manca neanche una porta USB che consente, ad esempio, di collegare una delle webcam compatibili. Grazie a questa e al servizio Alexa Communications si possono effettuare videochiamate, sempre tramite controllo vocale. Con una frase molto semplice tipo "Alexa, chiama mamma" la videochiamata verrà riprodotta sulla TV di casa, grazie anche a microfono e altoparlanti integrati nel dispositivo Fire TV Cube.

Amazon non si dimentica inoltre della privacy degli utenti: è previsto un pulsante per disattivare elettronicamente questi microfoni quando non vengono utilizzati.

Con Fire TV Cube, infine, è anche possibile gestire la smart home direttamente dalla propria TV. Sullo schermo, e grazie sempre ad Alexa, si possono ricevere le ultime notizie, controllare il meteo, guardare i video provenienti dalle videocamere di sicurezza e molto altro.

Amazon pensa alla sostenibilità

Amazon ci tiene a sottolineare che questo dispositivo è stato progettato secondo tutti i crismi della sostenibilità. Infatti il 30% della plastica utilizzata per la sua realizzazione è riciclata post-consumo. A questo si aggiunge il fatto che il 100% dell’imballaggio è a base di fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili. Da segnalare, infine, anche Fire TV Cube dispone della modalità Risparmio Energetico che si attiva automaticamente quando non è in funzione.

Fire TV Cube 2022: prezzo e disponibilità

Fire TV Cube di terza generazione è già disponibile su Amazon al prezzo di 159,99 euro.