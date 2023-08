Amazon Fire TV: la novità che sembra inutile

Tramite un recente aggiornamento software, Amazon ha introdotto una nuova funzione nei suoi dispositivi Fire TV, sia le Smart TV con Fire TV OS che i device Fire TV Stick e Fire TV Cube. La nuova funzione ha a che fare con la connessione WiFi e ha suscitato diversi dubbi e una discussione online sulla sua reale utilità.

Si tratta, infatti, di un’opzione per disattivare il WiFi. Ma in molti si sono chiesti: a che serve una Amazon Fire TV Stick, un Cube o una Smart TV Fire OS senza il WiFi?

Fire TV: WiFi Off/On

Per trovare la nuova opzione bisogna andare su (o chiedere ad Alexa di andare su) Impostazioni. Poi si va su Rete e si scorre verso il basso, fino a quanto non si vede la voce Wi-Fi. E’ questa l’opzione che serve per accendere o spegnere la connessione WiFi sui dispositivi Fire TV.

Questi dispositivi sono dotati di due tipi di connessione: la WiFi senza fili a 2,4 e 5 GHz e la Ethernet LAN cablata, tramite l’adattatore incluso in confezione (o con porta fisica, nel caso delle Smart TV con Fire OS). Una connessione esclude l’altra, con la Ethernet che ha sempre la precedenza sulla WiFi, ma adesso la WiFi può essere esclusa anche tramite la nuova opzione.

Perché disattivare il WiFi su Fire TV

A questo punto, considerato che questa opzione precedentemente non c’era, in molti si chiedono se serva realmente a qualcosa e quando usarla.

Una premessa: tutte le Smart TV, comprese quelle basate sui dispositivi Amazon Fire TV, per definizione hanno bisogno di una connessione a Internet. Senza una connessione, infatti, una Smart TV non può prendere i contenuti in streaming dalle piattaforme e diventa, in pratica, una vecchia TV non smart con il solo Digitale Terrestre via antenna.

Nel caso dei dispositivi Fire TV, quando colleghiamo via cavo Ethernet la TV al router la connessione WiFi viene disattivata, ma quando disattiviamo il WiFi manualmente senza collegare la TV al router via cavo non c’è alcuna connessione disponibile.

La nuova funzione, quindi, sembrerebbe totalmente inutile ed è lecito chiedersi per quale motivo Amazon abbia deciso di inserirla nel firmware dei suoi dispositivi Fire TV.

Spegnere il WiFi per risparmiare energia

L’ipotesi più credibile per spiegare la nuova opzione per disattivare il WiFi sui prodotti Amazon Fire TV è quella della necessità di adeguarsi alle nuove normative europee sui consumi energetici dei dispositivi elettronici. Le stesse normative, per capirci, che stanno creando enormi problemi ai produttori di Smart TV con risoluzione 8K.

Le Fire TV, quando sono in stand by, non spengono del tutto il WiFi e, di conseguenza, continuano a consumare un po’ di energia che potrebbe essere risparmiata. E’ molto probabile, quindi, che Amazon abbia inserito questa opzione per poter continuare a vendere i device attuali, in attesa di modificare il comportamento del WiFi sulle prossime generazioni di prodotti.

In attesa di vendere queste nuove generazioni, quindi, Amazon demanda all’utente l’onere di disattivare il WiFi quando il dispositivo non deve essere utilizzato. Ad esempio di notte, o se l’utente è fuori casa per molti giorni.