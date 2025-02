Fonte foto: Amazon

La Fire TV – Serie 4 di Amazon è la scelta perfetta per chi ha bisogno di una Smart TV facile da usare, per l’utilizzo quotidiano tra piattaforme di streaming e canali in chiaro. Il prodotto ideale anche per chi già utilizza Alexa per gestire i vari device per la smart home e vuole espandere il proprio ecosistema portando a casa un device dal prezzo davvero accessibile.

In queste ore su Amazon è possibile acquistare questa smart TV al minimo storico con un ottimo 50% di sconto sul prezzo di listino e un’offerta così, bisogna coglierla al volo e senza esitazioni.

Fire TV – Serie 4 – Schermo 43 pollici

Amazon Fire TV – Serie 4: scheda tecnica

La Fire TV – Serie 4 ha uno schermo LED da 43 pollici, con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Il dispositivo è compatibile anche con i formati HDR10+ e HLG.

Il sistema operativo è Fire OS, sviluppato direttamente da Amazon, che consente agli utenti di accedere allo store proprietario dove scaricare decine di applicazioni da utilizzare sulla propria smart TV. Tra queste, non mancano quelle delle piattaforme di streaming più famose, come Netflix, Disney+, DAZN, Apple TV+, YouTube e Paramount+.

Prime Video, trattandosi di un servizio proprietario di Amazon, è già incluso nel televisore.

Non mancano, naturalmente, il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat, per tutti coloro che preferiscono un utilizzo più classico di questo apparecchio.

Per utilizzare il dispositivo l’utente può passare per il telecomando incluso nella confezione oppure optare per i comandi vocali di Alexa che gli consentono di gestire facilmente le varie funzioni e possono essere utilizzati anche per controllare tutti i dispositivi per la Smart Home connessi alla rete. Molto interessante anche la funzione Home Cinema utile per connettere gli altoparlanti Echo al televisore per migliorare la resa sonora dei contenuti in riproduzione oppure per creare un sistema audio multiroom.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono: quattro porte HDMI (di cui una con eARC), due USB 2.0, l’Ethernet, l’uscita ottica e il l’ingresso per il jack da 3,5 mm. Le connessioni wireless includono il WiFi e il Bluetooth.

Sul fronte dell’audio, invece, questa Fire TV ha due speaker da 8W ciascuno compatibili con Dolby Digital Plus.

Amazon Fire TV – Serie 4: l’offerta su Amazon

La Fire TV di Amazon nella versione da 43 pollici ha un prezzo di listino di 499,99 euro. Approfittando delle offerte sull’e-commerce, però, è possibile portare a casa questa smart TV a 209,99 euro (-50%, -290 euro) uno sconto davvero irripetibile, che permette praticamente a chiunque di acquistare un buon prodotto, semplice e affidabile, senza spendere cifre esagerate.

