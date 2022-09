Amazon ha presentato una valanga di novità

Come ampiamente previsto, Amazon ha rinnovato la sua gamma di smart speaker Echo presentando i nuovi modelli 2022, migliori dei precedenti per molti aspetti. Quello che non tutti si aspettavano, invece, è che Amazon presentasse anche moltissime altre novità tutte insieme e di tale portata: dal nuovo Kindle Scribe al nuovo Fire TV Cube di terza generazione, passando per l’ultimo telecomando vocale Alexa Pro e il nuovo Echo Show 15 con Fire TV integrata. E, per finire, anche l’assistente vocale Alexa diventa più smart.

Nuovi dispositivi Echo

Il nuovo Amazon Echo Dot di quinta generazione mantiene l’elegante design a sfera, in opzione anche con orologio digitale, ma migliora la riproduzione audio e permette adesso all’utente di impartire alcuni comandi toccando la parte superiore del dispositivo. La verisone con orologio, invece, ha un display LED migliore e più grande, che può mostrare più informazioni.

Arriva anche una nuova colorazione inedita: Blu Notte. I nuovi Amazon Echo Dot ed Echo Dot con orologio si possono preordinare già oggi, al prezzo di 59 o 69 euro, con spedizioni del prodotto a partire dai primi di ottobre.

Amazon Echo Dot di quinta generazione

Amazon Echo Dot di quinta generazione – Con orologio LED

Migliora anche l’Amazon Echo Studio, lo smart speaker pensato espressamente per chi ama la musica e chiede prestazioni audio superiori. Tra le novità introdotte c’è la tecnologia per l’audio spaziale (la vera moda del momento in fatto di audio) e i nuovi speaker integrati che adesso suonano ancora meglio. Amazon Echo Studio 2022 è preordinabile ora a 199,99 euro, con consegne a partire dal 20 ottobre.

Amazon Echo Studio – Versione 2022

Per quanto riguarda il grande smart display da 15 pollici Amazon Echo Show 15, invece, è stata annunciata una versione con Fire TV integrata, che però ancora non è disponibile.

Nuovi Amazon Fire TV Cube e telecomando Alexa Pro

Per gli amanti della TV in streaming, invece, Amazon ha rinnovato il piccolo Fire TV Cube. Il dispositivo, che non veniva aggiornato da qualche anno, adesso è più reattivo del 20% grazie ad un nuovo processore a 8 core e 2 GHz. Può riprodurre contenuti in Full HD e 4K, con supporto ai formati HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos.

L’Amazon Fire TV Cube di terza generazione ha la connessione WiFi 6E e una porta HDMI per la connessione via cavo di dispositivi esterni come i lettori DVD o Blu-Ray. Amazon Fire TV Cube 2022 costa 159,99 euro, è in preordine subito ma con consegne a partire dal 28 ottobre.

Amazon Fire TV Cube di terza generazione

Restando in tema di streaming, Amazon ha presentato anche il nuovo telecomando vocale Alexa Pro che ha una funzione fantastica: "Trova il mio telecomando". In pratica basterà lanciare il comando vocale "Alexa, trova il mio telecomando" affinché il nuovo dispositivo emetta un suono che ci permetterà di ritrovarlo facilmente, anche se è scivolato nei meandri del divano.

Nella nuova versione "Pro" ci sono anche due pulsanti personalizzabili e la tanto apprezzata retroilluminazione, che aiuta moltissimo ad usare il telecomando al buio. Il prezzo è di 39,99 euro, la data di uscita è il 16 novembre.

Telecomando vocale Amazon Alexa Pro

Per quanto riguarda l’arrivo di Fire TV su Amazon Echo Show 15, ci sono buone notizie: non sarà necessario acquistare un nuovo dispositivo perché si tratterà di un aggiornamento del software, che Amazon lancerà nei prossimi mesi su tutti gli Echo Show 15 già venduti (i nuovi arriveranno con la funzione già presente). Già oggi, quindi, è possibile comprare senza problemi Echo Show 15 sapendo che, non appena sarà disponibile, riceverà la nuova Fire TV.

Amazon Echo Show 15

Nuovo Amazon Kindle Scribe

Kindle Scribe è la nuova generazione di Kindle, l’ultima incarnazione di uno dei lettori di ebook più apprezzati al mondo. In pratica unisce tutto il meglio che un appassionato di libri digitali può chiedere: uno schermo Paperwhite al mondo da 10,2 pollici a 300 ppi e una penna che non necessita di ricarica.

Kindle Scribe, infatti, è il primo Kindle che permette sia di leggere che di scrivere, quindi possiamo usarlo per prendere appunti sui libri, aggiungere note e sottolineare passaggi specifici. Il nuovo Kindle Scribe è già in preordine a 369,99 euro, ma le spedizioni inizieranno nei prossimi mesi.

Nuovo Kindle Scribe – Schermo Paperwhite da 10,2 pollici – Con penna basic

Le nuove funzioni di Alexa

Infine, Amazon ha anche annunciato nuove potenzialità per il suo assistente digitale Alexa: le cosiddette "Timed Action". In pratica è possibile ora programmare un’azione che Alexa dovrà compiere tra tot minuti. Ad esempio dicendo "Alexa, spegni le luci tra 10 minuti", oppure "Alexa, accendi il riscaldamento alle 18". Tutto ciò ci permette una gestione molto più comoda (e potente) della casa smart.