Amazon: in queste città c'è la consegna ultra veloce gratis

Amazon aggiunge altre 5 città alla lista di quelle in cui è disponibile la consegna in giornata, per un totale di oltre 230 codici postali

Buone notizie per milioni di consumatori italiani, residenti in 7 grandi città italiane, che adesso possono usufruire di un tipo di consegna Amazon realmente velocissima: entro la giornata. Il servizio si chiama Amazon Consegna in giornata, è arrivato nelle prime due città italiane nel 2018 e poi, per molti anni, non è stato potenziato ulteriormente.

Ora, però, Amazon può estendere questo servizio grazie ai nuovi centri di distribuzione, costruiti negli ultimi anni alle porte dei principali centri abitati italiani. Le città servite da Amazon Consegna in giornata, così, salgono a 7 e gli utenti che possono usare il servizio sono ora diversi milioni.

Amazon Consegna in giornata: dove è disponibile

Le prime due città italiane servite dalla consegna Amazon ultra veloce sono state, come era logico, Roma e Milano. Adesso si aggiungono altri 5 grandi centri del centro-nord Italia e, così, le città servite salgono a 7:

Roma

Milano

Torino

Firenze

Genova

Padova

Bologna

Nel complesso la consegna ultra veloce è disponibile in oltre 230 codici postali italiani. In tutti questi luoghi la Consegna in giornata ultra veloce è gratuita, ma con gli stessi requisiti.

Come funziona Amazon Consegna in giornata

Amazon Consegna in giornata è disponibile nelle 7 città già elencate ed è totalmente gratuita per l’utente. E’ necessario, però, l’abbonamento a Prime e che l’ordine sia da almeno 29 euro. Inoltre, l’ordine deve essere confermato e pagato entro la tarda mattinata.

Se tutti questi requisiti sono soddisfatti, allora la merce arriverà in giornata. Sono disponibili due fasce orarie: entro le ore 19:00 e entro le ore 22:00.

Un ordine consegnato in tre ore

A Torino, dove la Consegna in giornata è già disponibile da alcuni giorni, Amazon ha già fatto un vero record: un cliente ha ordinato un distributore automatico di cibo per gatti e lo ha ricevuto 189 minuti dopo, cioè in poco più di tre ore.

Trattandosi di un record, questa prestazione non deve essere presa come riferimento da coloro che scelgono il nuovo servizio. Tuttavia, è utile per capire come e quanto sta cambiando la logistica in Italia, avvicinando il prodotto all’acquirente grazie a enormi magazzini, riempiti di prodotti non ancora acquistati ma sempre disponibili.

Prodotti che vengono selezionati da Amazon in base ai dati statistici di vendita, tantissimi dati statistici che le permettono di avere un enorme vantaggio competitivo sugli altri ecommerce e, soprattutto, sui negozi fisici. La tecnologia, ormai, ha cambiato completamente faccia al commercio.