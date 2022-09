Amazon Kids su Alexa disponibile in Italia

I bambini sono sempre i migliori esperti di tecnologia della casa e, anche se piccolissimi, riescono a maneggiare smartphone e tablet con molta competenza. Negli ultimi anni, poi, le case sono smart e i bambini iniziano ad approcciarsi anche con gli assistenti vocali. Con grandi vantaggi, ma anche rischi. Amazon lo sa e ha progettato un nuovo servizio per Alexa chiamato Amazon Kids, appena arrivato anche in Italia su tutti i dispositivi Echo.

Amazon Kids è pensato per i bambini tra i 3 e 12 anni, affinché possano usare Alexa per imparare giocando. Per i genitori, invece, Amazon Kids sui dispositivi Echo compatibili diventa un sistema sicuro e protetto, dove i bambini possono interagire con Alexa senza incappare in informazioni pericolose o in acquisti inaspettati.

Come impostare Amazon Kids sui dispositivi Echo

Per iniziare a far usare Amazon Kids su uno dei dispositivi Echo ai propri bambini si crea e approva un profilo bambino dall’app Alexa. Si procede associando al profilo bambino la voce e il viso con il Visual ID (solo sui dispositivi Echo con schermo). In questo modo lo smart speaker/display riconoscerà il bambino qunado egli impartirà i comandi e si comporterà di conseguenza.

I genitori, possono proseguire con le impostazioni di sicurezza da settare attraverso la Parent Dashboard, da dove è possibile stabilire il tempo di utilizzo o impostare il filtro per bloccare le canzoni con contenuti espliciti ma anche bloccare gli acquisti con i comandi vocali.

Via libera però a tutte le skill educative e di intrattenimento, come le playlist musicali per bambini o la sezione educational che consente di fare domande a Alexa, in molti ambtiti, come matematica, scienze, grammatica e tanto altro. Inoltre, Alexa ricorderà anche di compiere alcuni gesti di routine, come lavarsi i denti prima di andare a dormire.

Alexa compagna di giochi e di studio

L’obiettivo di Amazon Kids è quello di insegnare ai bambini l’uso della domotica e dei sistemi di Intelligenza Artificiale senza rischi e nella maniera più educativa possibile: si potrà quindi usare il profilo bambino per ascoltare le filastrocche della buonanotte, giocare, imparare le tabelline, rispondere al domande di cultura generale installando apposite skill suggerite da Alexa.

Tra le playlist musicali per i piccolissimi, sono attualmente disponibili e in esclusiva: Disney Hits, Sigle dei Cartoni Animati, Buonanotte Piccolino e Pigiama Party.

I bambini più grandi, grazie alle impostazioni preventivamente scelte dai genitori, potranno anche effettuare chiamate ai contatti approvati e questa funzione è molto utile nel caso debbano incontrarsi virtualmente con gli amici per fare i compiti assieme, ad esempio. O, semplicemente, per chiamare i nonni, la mamma o il papà.

La privacy di Amazon a tutela dei bambini

Anche su Amazon Kids sono stati inclusi più livelli di protezione della privacy, che prevedono il consenso dei genitori per abilitare il profilo Kids e quindi l’uso del microfono e della videocamera così come è sempre possibile visualizzare ed eliminare le registrazioni vocali dei bambini.