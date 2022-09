Amazon presenta il nuovo Kindle 2022

Il sogno proibito dei lettori più appassionati è di possedere una biblioteca colma dei libri più famosi. Ma per realizzare questo sogno occorrerebbero enormi spazi dove poi collocare le librerie e un notevole capitale per l’acquisto dei volumi.

La tecnologia però riesce a esaudire il sogno di possedere e leggere centinaia di libri all’anno a zero spazio e con un investimento piccolo piccolo, grazie a dispositivi come il Kindle, l’e-reader di casa Amazon che è stato appena rinnovato in versione 2022.

Nuovo Kindle Amazon: caratteristiche tecniche

Il nuovo Kindle di Amazon 2022 ha un display da 6 pollici con trattamento antiriflesso e ad alta risoluzione, con una densità di pixel tre volte superiore a quella del modello precedente (300 ppi), e ha una luce integrata e la modalità scura, per migliorare la leggibilità delle pagine in qualunque condizione di luce: dal buio pesto al sole diretto.

La memoria di archiviazione è di 16 GB e ciò significa che possono essere conservati migliaia di libri in memoria. La connessione WiFi usa sia le reti da 2,5 GHz che quelle da 5 GHz. La batteria ha una durata di 6 settimane con WiFi disattivato e luminosità media, ossia nelle condizioni ideali. In ogni caso si ricarica in meno di due ore.

I formati supportati sono moltissimi:

AZW3 (Kindle 8)

AZW (Kindle)

TXT

PDF

MOBI (non protetto)

EPUB

PRC nativo

HTML

DOC

DOCX

JPEG

GIF

PNG

BMP (convertito)

Nuovo Kindle 2022: disponibilità e prezzo

Il nuovo Kindle di Amazon è disponibile nei due classici colori Nero e Blu e nella versione con pubblicità o senza pubblicità. La versione con pubblicità, meno costosa, mostra annunci relativi a offerte speciali quando si attiva il salvaschermo, l’altra non lo fa. Al momento è possibile preordinare entrambi i modelli su Amazon e con consegna dal 16 ottobre.

Il nuovo Amazon Kindle da 6 pollici con pubblicità ha un prezzo di listino di 99,99 euro.

Nuovo

La versione senza pubblicità del nuovo Kindle Amazon costa 109,99 euro.

Nuovo

Grazie al servizio in abbonamento Kindle Unlimited da 9,99 euro al mese (per i nuovi iscritti ci sono 30 giorni di prova gratuita) si possono leggere oltre 1 milione di libri.

Iscriviti a Kindle Unlimite per leggere migliaia di titoli

Chi invece ha già un abbonamento a Prime Amazon accede alla lettura di nuovi libri con il servizio Prime Reading compreso nell’abbonamento.

Iscriviti ad Amazon Prime per accedere a Prime Reading