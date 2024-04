Rivoluzione nelle televendite: cosa ha fatto Amazon

Che il futuro dello streaming sia tutto nella pubblicità, ormai lo hanno capito un po’ tutti. Ma quello che ha appena lanciato Amazon negli Stati Uniti va oltre ciò che lo spettatore comune poteva immaginarsi: un canale gratuito, in diretta, in cui si vendono prodotti che si possono acquistare immediatamente su Amazon.

Si tratta del canale “shoppable” di Amazon Live, un canale “FAST” (Free Ad-supported Streaming TV) trasmesso negli Stati Uniti su Prime Video e Freeve, piattaforma lanciata da IMDb (una delle tante aziende del gruppo Amazon) nel 2019.

Che cos’è Amazon Live

Amazon Live non è una novità, esiste già da alcuni anni in USA e in India ed è accessibile tramite browser all’indirizzo amazon.com/live. In sostanza è una piattaforma di streaming dedicata agli influencer, che possono pubblicare video in diretta in cui presentano prodotti (presenti su Amazon) acquistabili dagli utenti.

Una sorta di televendita 2.0, insomma, arricchita dal fatto che è interattiva: durante le dirette gli utenti possono interagire con l’influencer, facendogli domande tramite una chat.

Il meccanismo funziona e la gente guarda e compra, tanto è vero che nel 2023 gli spettatori di Amazon Live hanno raggiunto 1 miliardo. Un numero destinato a crescere notevolmente con l’arrivo di Amazon Live in TV, all’interno di Prime Video e Freevo.

Amazon Live dentro Prime Video

A fare notizia non è tanto il fatto che su Prime Video sia arrivato il canale dedicato ad Amazon Live, quanto il metodo progettato da Amazon per permettere agli spettatori di comprare ciò che vedono in TV.

Dopo aver aperto l’app di Amazon, infatti, lo spettatore di Amazon Live non deve far altro che cercare “shop the show” e verrà indirizzato ad una pagina con un carosello di prodotti, che sono proprio i prodotti mostrati dall’influencer in quel momento in TV.

In questo modo l’utente può comprare direttamente da Amazon ciò che ha visto in TV, con una velocità incredibile e, soprattutto, senza rischiare di sbagliare. Ma non solo: essendo tutto in tempo reale, può anche usufruire di eventuali promozioni o codici sconto offerti dal creator durante la sua diretta.

Un solo canale, tanti influencer

Al momento il canale FAST di Amazon Live su Prime Video è solo uno e trasmette i contenuti di maggior successo trasmessi su amazon.com/live. Amazon, tuttavia, ha intenzione di produrre molti nuovi contenuti in collaborazione con i creator, e di studiarli proprio per la TV.

Ciò vuol dire che, in futuro, Amazon potrebbe lanciare altri canali FAST per lo shopping interattivo in tempo reale, in collaborazione con altri creator o, perché no, in collaborazione direttamente con le aziende. I brand, infatti, potrebbero essere interessati ad aprire un canale verticale dedicato alla vendita dei soli loro prodotti, che trasmette tutto il giorno televendite e, magari, video how to su come usare ciò che viene venduto.

Qualcosa del genere è stato già fatto da Home Depot grazie ad una collaborazione con il produttore di Smart TV americano Vizio: una serie di contenuti dedicati a dispositivi “shoppable” per il fai da te a tema natalizio. L’utente poteva aprire l’app di Home Depot e inquadrare un QR code per arrivare dritto dritto alla pagina di vendita di quel prodotto.