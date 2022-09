Da oggi Amazon Prime costa di più

Come previsto, e come comunicato via email a tutti i clienti il 26 luglio scorso, da oggi 15 settembre 2022 l’abbonamento ad Amazon Prime costa di più. L’aumento riguarda tutti i nuovi abbonamenti ed è l’unica novità, perché tutte le altre condizioni contrattuali restano al momento identiche.

Si tratta, però, di un aumento del prezzo abbastanza cospicuo che secondo Amazon è assolutamente giustificato, ma che chiaramente non fa piacere agli utenti. Molti dei quali, tra l’altro, sono entrati in Prime soprattutto per vedere i contenuti di Prime Video in streaming.

Quanto costa Amazon Prime ora

I nuovi prezzi di Amazon Prime sono in vigore da oggi: si passa da 3,99 euro al mese (o 36 euro l’anno) a 4,99 euro al mese (o 49,90 euro l’anno). Si tratta, dunque, di un aumento su base mensile del 25% circa e leggermente superiore per l’abbonamento annuale.

I nuovi prezzi sono validi per i nuovi abbonamenti, mentre chi è già abbonato continuerà a pagare la stessa cifra fino al prossimo rinnovo: se il rinnovo è mensile, a breve pagherà 4,99 euro invece di 3,99 euro, mentre chi si è abbonato pochi giorni fa a 36 euro annui non pagherà un euro in più per i prossimi 12 mesi.

Abbonati ad Amazon Prime e sfrutta i 30 giorni di prova gratuita

Cosa include l’abbonamento Prime

Come già anticipato, a cambiare è solo il prezzo dell’abbonamento ma tutti il resto no. I servizi inclusi nei 4,99/49,90 euro sono gli stessi e, lo ricordiamo, sono anche abbondanti.

Oltre alle consegne gratuite e veloci degli ordini Amazon, e alla possibilità di partecipare ai Prime Day con sconti superiori al normale, l’abbonamento Prime include anche molti altri vantaggi. In primis Prime Video, la piattaforma di streaming con migliaia e migliaia di film e serie TV, alcuni dei quali originali o in esclusiva, e 16 partite di Champions League a stagione.

Poi ci sono servizi "collaterali", come Amazon Music Prime con circa 2 milioni di brani musicali disponibili in streaming senza costi aggiuntivi, Prime Reading per gli ebook, lo spazio illimitato per le foto si Amazon Photos e fino a 5 GB gratis per i video e, infine, c’è la possibilità di iscriversi gratuitamente ad un canale Twitch al mese.

E’ ancora possibile iscriversi ad Amazon Prime provandolo gratis per 30 giorni e poi, in caso di gradimento, confermare l’abbonamento o fare la disdetta gratuita.

Abbonati ad Amazon Prime e sfrutta i 30 giorni di prova gratuita