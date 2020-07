Amazon regala dei prodotti in omaggio: ecco quali sono

Arriva anche in Italia Amazon Product Sampling, il servizio del sito di e-commerce che permette di ricevere gratuitamente dei campioni omaggio di alcuni prodotti scelti direttamente da Amazon. Gli utenti selezionati non hanno nessun obbligo: né di essere iscritti a Prime e né di acquistare i prodotti che ricevono gratis. L’unico requisito da rispettare è la necessità di ricevere di tanto in tanto le e-mail promozionali da parte di Amazon.

Questo servizio era già attivo in altre Nazioni e ha riscosso un discreto successo. Il funzionamento è molto simile a quello delle profumerie o degli alimentari dove ogni tanto ci sono dei campioni in omaggio per far testare alle persone nuovi prodotti. L’obiettivo di Amazon è di fidelizzare la clientela su prodotti che solitamente gli utenti acquistano altrove, come i prodotti per la casa e per l’igiene personale. Il servizio è già attivo in Italia e non bisogna fare nulla per iscriversi: è la stessa azienda a selezionare le persone a cui inviare il campione omaggio.

Come ricevere prodotti gratis da Amazon

Non ci sono particolari requisiti da rispettare per ricevere i campioni in omaggio da parte di Amazon. Il servizio, infatti, non è riservato agli utenti Amazon Prime e non c’è nemmeno l’obbligo di acquistarli dopo averli testati. Per ottenere i prodotti gratis, però, è necessario ricevere le e-mail promozionali da parte di Amazon.

Per attivare questa funzione è necessario aprire “Il mio account“, entrare nella sezione “E-mail di avvisi, messaggi e annunci ” e modificare le Preferenze di comunicazione, accettando il fatto di ricevere messaggi da Amazon.

Per ricevere i prodotti gratuiti non bisogna nemmeno iscriversi a qualche evento particolare, ma è Amazon a selezionare le persone a cui inviare i campioni omaggio.

Quali sono i prodotti omaggio spediti da Amazon

Come si può leggere nella pagina dedicata al servizio presente su Amazon, non esiste una lista di prodotti standard che vengono inviati, ma di volta in volta vengono cambiati e decisi dal sito di e-commerce. Solitamente si tratta di prodotti per l’igiene personale, oppure materiale per la pulizia di casa (come le pastiglie per la lavostoviglie). Vengono inviati anche campioni sui prodotti per gli animali.