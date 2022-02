Cambio residenza online: da oggi si può, ecco come

Da oggi 1 febbraio possiamo iniziare a dire addio alle file chilometriche davanti gli sportelli dell’anagrafe perché il cambio di residenza lo potremo presentare e ottenere online. Stop, dunque, anche ai continui rimbalzi da un ufficio all’altro. Infatti, grazie al portale dell’Anagrafe a cui si accede con identità digitale Spid, CNS o Carta di identità elettronica sarà il cittadino il nuovo protagonista di questo epocale cambiamento.

Dal 18 gennaio 2022 sono stati caricati in un unico database, l’Anagrafe Nazionale, i dati di 67 milioni di italiani, ossia di tutti i cittadini residenti in uno dei 7.903 comuni italiani e di quelli che sono iscritti all’AIRE, l’anagrafe degli italiani residenti all’estero. In questa prima fase, della durata di due mesi, la possibilità sarà disponibile in una trentina di Comuni italiani per poi essere estesa gradualmente a tutti gli altri. Come primo passo bisogna essere registrati in Anpr Anagrafe nazionale della popolazione residente. Quindi il cittadino non dovrà più comunicare singolarmente e a ogni ufficio della Pubblica Amministrazione i suoi dati anagrafici o il cambio di residenza; infatti, ogni aggiornamento di dati inserito dal cittadino per se stesso o per il suo nucleo familiare sarà inoltrato automaticamente a altri enti come INAIL, ISTAT, Agenzia delle Entrate o motorizzazione civile, dunque diretto e immediato.

Come cambiare residenza online

Effettuare il cambio di residenza è particolarmente semplice Si accede al portale dell’Anagrafe online inserendo o il proprio SPID o l’account della Cns, la Carta di identità elettronica e si compila la dichiarazione anagrafica in “Area servizi al cittadino" seguendo le indicazioni.

La banca dati è particolarmente sicura e protetta e dal 15 novembre 2021 è possibile scaricare in maniera autonoma e gratuita già 14 tipi di certificati:

Anagrafico di nascita

Anagrafico di matrimonio

Cittadinanza

Esistenza in vita

Residenza

Residenza AIRE

Stato civile

Stato di famiglia

Stato di famiglia e di stato civile

Residenza in convivenza

Stato di famiglia AIRE

Stato di famiglia con rapporti di parentela

Stato Libero

Anagrafico di Unione Civile

Contratto di Convivenza

Anagrafe online: i comuni interessati

I comuni sono supportati da Sogei e le prime amministrazioni aderenti alla certificazione del certificato di cambio residenza sono:

Alessandria

Altamura

Bagnacavallo

Bari

Bergamo

Bologna

Brescia

Carbonia

Castel San Pietro Terme

Cesena

Cuneo

Firenze

Forlì

Laives

Latina

Lecco

Lierna

Livorno

Oristano

Pesaro

Potenza

Prato

Rosignano Marittimo

San Lazzaro di Savena

San Severino Marche

Teramo

Trani

Treia

Trento

Valsamoggia

Venezia

Questa prima fase durerà un paio di mesi e a mano a mano il servizio di cambio di residenza digitale sarà reso attivo in tutti gli altri comuni italiani.