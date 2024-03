Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Apple è probabilmente il brand più amato di sempre, come dimostra l’enorme successo delle aste in cui si vendono prodotti vintage e cimeli di ogni tipo che hanno a che fare, direttamente o indirettamente, con i fondatori Steve Jobs e Steve Wozniak e, in generale, con tutto ciò che riguarda i primi anni dell’azienda e le prime versioni dei suoi prodotti iconici.

Le ultime aste da record sono della settimana scorsa e si sono svolte ad Amherst, New Hampshire, presso la sede di RR Auction. La casa d’aste già da tempo riesce a battere a cifre record dei vecchi prodotti Apple e, anche sta volta, le cifre raggiunte sono da capogiro.

Aste Apple: prezzi folli

La prima delle aste record di prodotti e cimeli Apple riguardava un biglietto da visita aziendale di Steve Jobs, firmato, risalente al 1983. Fino ad oggi meno di 5 biglietti da visita firmati da Jobs sono stati certificati come autentici, quindi non stupisce affatto la cifra di chiusura dell’asta: 181.183 dollari.

Meno scalpore, ma solo perché ormai ci siamo abituati, ha fatto l’asta di un iPhone del 2007, quindi di prima generazione, in versione 4 GB. Perfettamente conservato nella sua confezione originale, non aperta e non graffiata, questo telefono è stato battuto da RR Auction a 147.286 dollari.

Record di sempre per l’Apple-1 del 1977, con scheda madre firmata da Steve Wozniak, dotato di lettore di cassette e monitor originali. Questa chicca per veri intenditori è stata battuta alla folle cifra di 323.789 dollari.

In proporzione, però, sembra ancor più folle quanto ha pagato chi si è aggiudicato un altro lotto: quello contenente un biglietto del cinema per la visione de “I pirati dei Caraibi“. Il biglietto è stato comprato e usato il 23 agosto 2003 da un ricercatore di Stanford che, in quella data, è andato al cinema e ha incontrato Steve Jobs e famiglia.

Jobs gli ha chiesto la cortesia di fare cambio di posto, per tenere tutta la famiglia vicina, e il ricercatore (che è un fan da sempre di Apple) ha accettato di buon grado. In cambio Jobs ha firmato il suo biglietto che, adesso, vale 14.653 dollari.

Il collezionismo Apple

I collezionisti affezionati ad Apple, quindi, non mancano di certo e alcuni di loro hanno anche disponibilità economiche enormi. Anche perché questi cimeli, se ben mantenuti, aumentano di valore giorno dopo giorno.

Basti citare il fatto che l’iPhone di prima generazione più caro di sempre è stato venduto all’asta da LCG Auctions a luglio 2023 per la cifra record di 190.373 dollari.

Ma non va dimenticato che un altro computer Apple-1, in condizioni decisamente peggiori di quello venduto la settimana scorsa, ha comunque raggiunto la cifra di 223.520 dollari da RR Auction ad agosto 2023.

Il cimelio Apple, in pratica, è una sorta di investimento a lungo termine.