Android 14 è arrivato: tutte le novità

Fonte foto: Google

Dopo un numero insolitamente alto di versioni beta preliminari, Google ha finalmente rilasciato Android 14, la nuova versione stabile e definitiva del sistema operativo per gli smartphone che è già disponibile per i telefoni della serie Pixel e, a breve, lo sarà anche per i primi modelli di altri produttori.

Molte le novità dal punto di vista estetico, con il passaggio ancor più evidente al design “Material You” di Google, e molte anche le novità basate sull’intelligenza artificiale. Più estesa l’integrazione dei dispositivi di vari produttori in un solo ecosistema, grazie ad affinamenti del sistema operativo, e maggiore anche il controllo su ogni aspetto di interfaccia e funzionamento del telefono.

Android 14: le novità

Dal punto di vista estetico Android 14 prova ad uniformare l’interfaccia di tutte le app ai canoni estetici scelti dall’utente per il sistema operativo. Ad esempio è ora possibile scegliere un tema basato su un colore, e tutta l’interfaccia del telefono si adatterà di conseguenza.

E’ anche possibile usare l’AI generativa per creare immagini di sfondo, partendo da un prompt testuale. Si può anche personalizzare la schermata di blocco, scegliendo lo stile e quali widget visualizzare.

Per quanto riguarda la fotografia, invece, arriva l’Ultra HDR: si tratta di una modalità di scatto ad alta gamma dinamica ancora più spinta dell’HDR classico, in grado di realizzare foto con più dettagli cromatici (ma con colori sempre meno naturali).

Grande attenzione al mondo, sempre più importante, dei wearable: i dati raccolti da smartwatch, smartband e altri dispositivi indossabili si potranno integrare e completare tra di loro grazie all’app Health Connect, già disponibile ma ora installata di default su tutti i telefoni con Android 14.

A proposito di condivisione dei dati: su Android 14 è ancor più evidente quali dati vengono raccolti da ogni app e come vengono gestiti e l’utente ha più controllo su di essi. Per aumentare ulteriormente la sicurezza, poi, ora Google suggerisce l’uso di PIN a 6 cifre.

Ci sono poi altre funzioni, che forse arriveranno solo sui Pixel, come la possibilità di usare lo smartphone come una webcam, l’accesso rapido a Google Home direttamente dalla schermata di blocco e la possibilità di leggere il testo di un articolo aperto nel browser Chrome.

Android 14: quali telefoni lo useranno

Al momento Android 14 è disponibile solo per alcuni device di Google:

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 4a 5G

Pixel Fold

Pixel Tablet

Tutti i maggiori produttori di smartphone Android hanno già annunciato l’arrivo, chi prima e chi dopo, dell’ultima versione del sistema operativo del robottino verde almeno per i rispettivi top di gamma.

Aspettiamoci, quindi, l’arrivo di Android 14 sui dispositivi migliori di Samsung, Xiaomi, Oppo, OnePlus, Realme, iQOO, Sharp, Sony, Nothing entro pochi mesi. Per i device di gamma media, invece, tutto cambia da costruttore a costruttore.