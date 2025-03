Fonte foto: Google

Google si prepara ad aggiornare la sua gamma di smartphone nel corso dei prossimi mesi. In arrivo, oltre al nuovo “entry level” Pixel 9a, che sarà anche l’ultimo componente della nona generazione di Pixel, c’è la nuova gamma Google Pixel 10. In attesa del debutto ufficiale, sono già disponibili alcune indiscrezioni sui nuovi smartphone.

Come saranno i nuovi Google Pixel 10

La nuova gamma Pixel 10 si articolerà in quattro varianti, riprendendo lo stesso schema dei Pixel 9 (in foto il Pixel 9 Pro). In arrivo, quindi, ci sono i seguenti modelli:

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold (nuova generazione del pieghevole non disponibile in Italia)

Alcuni rumor, non ancora confermati, hanno anticipato, in passato, l’arrivo anche di un flip phone per la gamma Pixel. Al momento, però, il progetto sembra essere in standby considerando l’assenza di nuovi rumor in merito.

Per tutta la gamma ci sarà il nuovo Google Tensor G5. Il chip in questione rappresenterà anche la principale novità per gli smartphone Google. L’azienda, con questo chip, dirà addio a Samsung Foundry e si affiderà a TSMC e al processo produttivo a 3 nm, utilizzato anche da Qualcomm per lo Snapdragon 8 Elite, da MediaTek per il Dimensity 9400 e da Apple per l’A18/A18 Pro.

Questa scelta permetterà a Google, molto probabilmente, di realizzare un chip potente ed efficiente, in grado di tenere testa ai chip degli attuali top di gamma Android e degli iPhone. Naturalmente, bisognerà attendere i primi benchmark per avere un’idea più precisa su quelle che saranno le reali prestazioni del nuovo chip di Google.

Dal punto di vista software, i nuovi Pixel 10 dovrebbero arrivare sul mercato con Android 15, per poi essere aggiornati ad Android 16 in una fase successiva al lancio (in totale ci saranno 7 major update). Le indiscrezioni di queste settimane, inoltre, hanno anticipato l’arrivo del nuovo assistente Pixel Sense, che potrà sfruttare l’intelligenza artificiale di Gemini (probabilmente sarà basato su Gemini Nano).

Quando arrivano i nuovi Google Pixel 10

Il debutto della nuova gamma Pixel 10 è ancora lontano. Google, infatti, presenterà i nuovi smartphone nel corso della seconda metà del 2025. Non c’è ancora un periodo di lancio preciso ma è possibile ipotizzare che la presentazione ufficiale dei nuovi Pixel avverrà sul finire dell’estate, probabilmente nel corso del mese di agosto o a inizio settembre, in anticipo rispetto all’arrivo dei nuovi iPhone di Apple.

Oltre a questo, i nuovi smartphone di Big G dovrebbero arrivare sul mercato con prezzi in linea con la generazione precedente, come anticipato da Android Authority. Al momento, però, non ci sono informazioni dettagliate in merito. I Pixel 9 lanciati lo scorso anno hanno già registrato un rincaro di prezzo (rispetto ai Pixel 8) e, quindi, Google non dovrebbe applicare ulteriori rincari ai suoi smartphone.