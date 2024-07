Fonte foto: Mojahid Mottakin - Shutterstock

L’arrivo del nuovo sistema operativo Android 15 è ormai alle porte. Sebbene Google non abbia ancora comunicato una data ufficiale, l’atteso aggiornamento dovrebbe infatti essere rilasciato ufficialmente nelle prossime settimane. Un nuovo segnale che il grande giorno è vicino è il recente rilascio della versione Android 15 Beta 4.

Questo aggiornamento è attualmente destinato soltanto per i dispositivi Pixel idonei, ovvero Pixel 6, 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel 8a. Come i precedenti update beta, anche questa versione aggiunge soprattutto migliorie, ma non solo.

Android 15: in arrivo Pixel Satellite SOS

Una delle novità più interessanti di Android 15 Beta 4 è il supporto per le comunicazioni satellitari. Una stringa di codice in particolare fa intendere che tale funzionalità si chiamerà Pixel Satellite SOS. Come indica lo stesso nome, si tratta di una funzionalità dedicata esclusivamente agli utenti Pixel, che permette una migliore connettività, soprattutto quando si tratta di effettuare comunicazioni d’emergenza. L’azienda di Mountain View ha confermato che questo servizio sarà gratuito per un periodo di due anni.

In caso di emergenza, agli utenti verrà chiesto di fornire determinate informazioni tramite testo che saranno condivise con i fornitori di servizi satellitari e le forze dell’ordine. Queste informazioni includono “nome, e-mail, numero di telefono, posizione, informazioni sul dispositivo e informazioni di contatto di emergenza“.

L’arrivo di Pixel Satellite SOS su Android 15 Beta 4 fa pensare che il supporto per le comunicazioni satellitari verrà inserito per impostazione predefinita sul prossimo Pixel 9, il cui lancio è previsto fra circa 3 settimane. Tuttavia, Big G non ha ancora rilasciato alcuna comunicazione ufficiale in merito.

Android 15: i principali bugfix corretti

Il changelog ufficiale diffuso da Google include diverse risoluzioni di problemi noti. Ad esempio, sono stati corretti il bug della percentuale della batteria, che mostrava in alcuni casi una percentuale dello 0%, e il problema del lockscreen, che non permetteva la gestione delle notifiche. Inoltre, sono stati modificati alcuni dettagli a livello di interfaccia, soprattutto per quanto riguarda la nomenclatura di alcune funzioni.

Android 15 Beta 4, dovrebbe essere l’ultima release prima che venga rilasciata la versione ufficiale del sistema. Con la Beta 3, rilasciata il mese scorso, il sistema ha raggiunto la “Platform Stability“, passaggio che precede di poco il lancio ufficiale. È anche possibile che l’azienda di Mountain View rilasci ancora qualche versione beta minore, ma soltanto come point release della versione 4.

Per saperne di più sull’arrivo ufficiale e sulle funzionalità di Android 15, a questo punto, non resta che attendere la presentazione di Pixel 9 che si terrà all’evento Made by Google, in programma per il prossimo 13 agosto e durante il quale verannno presentati i nuovi e attesissimi smartphoe di Big G e, con buone possibilità, la versione definitiva del sistema operativo.